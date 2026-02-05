Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn. Đặc biệt, sử dụng lý tưởng cho môi trường dễ cháy nổ và loại bỏ bụi nổ trong lớp nguy hiểm zone 22, cũng như bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe trong lớp bụi H. Bộ dẫn động EC không chổi than có tuổi thọ 5000 giờ. Một túi lọc lông cừu và bộ lọc an toàn đảm bảo xử lý bụi triệt để.