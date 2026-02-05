Máy hút bụi khô và ướt NT 75/1 Me Ec H Z22
Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn, phù hợp cho bụi dễ cháy nổ (đánh giá nguy hiểm: zone 22) với hệ thống chống tĩnh điện liên tục.
Máy hút bụi NT 75/1 Me Ec H Z22 là máy hút bụi khô và ướt hoạt động an toàn, mạnh mẽ với động cơ đơn. Đặc biệt, sử dụng lý tưởng cho môi trường dễ cháy nổ và loại bỏ bụi nổ trong lớp nguy hiểm zone 22, cũng như bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe trong lớp bụi H. Bộ dẫn động EC không chổi than có tuổi thọ 5000 giờ. Một túi lọc lông cừu và bộ lọc an toàn đảm bảo xử lý bụi triệt để.
Tính năng và ưu điểm
Zone 22 + bụi loại HĐối với bụi dễ cháy trong các loại bụi nổ, Zone 22 và các loại bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe, loại bụi H.
Hệ thống chống tĩnh điệnTất cả các máy hút bụi an toàn của Kärcher đều có hệ thống chống tĩnh điện liên tục với các phụ kiện dẫn điện.
Motor EC không chổi thanĐộng cơ EC không chổi than có tuổi thọ 5000 giờ - lý tưởng để sử dụng liên tục.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|61
|Lực hút (mbar/kPa)
|220 / 22
|Dung tích thùng chứa (l)
|75
|Công suất (W)
|Tối đa 1000
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|10
|Độ ồn (dB(A))
|76
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|27,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|33,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- Túi lọc an toàn: 1 Unit
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Số lượng thanh hút nối dài: 1 Unit
- Chiều dài thanh hút: 1000 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Tay cầm hút bụi: Kim loại
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Bộ lọc xếp ly.: HEPA-14 (H14)
- Tay đẩy
Thiết bị
- Hệ thống chống tĩnh điện
- Dạng bảo vệ: I
- Bánh xe nhỏ có phanh
- Cấp lọc bụi: H
- Vật liệu thùng chứa: Thép không gỉ
Khu vực ứng dụng
- Máy hút bụi an toàn cho bụi loại H để loại bỏ bụi an toàn có hại cho sức khỏe và / hoặc gây ung thư