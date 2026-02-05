Máy hút bụi khô và ướt NT 75/1 Me Ec H Z22

Tính năng và ưu điểm
Motor EC không chổi than
Hệ thống chống tĩnh điện
Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 220 / 240
Tần số (Hz) 50 / 60
Lưu lượng khí (l/s) 61
Lực hút (mbar/kPa) 220 / 22
Dung tích thùng chứa (l) 75
Công suất (W) Tối đa 1000
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( ) ID 40
Chiều dài dây điện (m) 10
Độ ồn (dB(A)) 76
Màu sắc Bạc
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 25,1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 31,859
Kích thước (D x R x C) (mm) 695 x 540 x 1012

Scope of supply

  • Túi lọc an toàn: 1 Unit
  • Chiều dài ống hút bụi: 4 m
  • Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
  • Chiều dài thanh hút: 550 mm
  • Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
  • Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
  • Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
  • Đầu hút khe
  • Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
  • Bộ lọc xếp ly.: Sợi thủy tinh
  • Tay đẩy

Thiết bị

  • Hệ thống chống tĩnh điện
  • Dạng bảo vệ: I
  • Bánh xe nhỏ có phanh
  • Cấp lọc bụi: H
  • Vật liệu thùng chứa: Thép không gỉ
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Máy hút bụi an toàn cho bụi loại H để loại bỏ bụi an toàn có hại cho sức khỏe và / hoặc gây ung thư
Phụ kiện