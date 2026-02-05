Máy hút bụi khô và ướt NT 75/1 Me Ec H Z22
Tính năng và ưu điểm
Motor EC không chổi than
Hệ thống chống tĩnh điện
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|61
|Lực hút (mbar/kPa)
|220 / 22
|Dung tích thùng chứa (l)
|75
|Công suất (W)
|Tối đa 1000
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|10
|Độ ồn (dB(A))
|76
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|25,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|31,859
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Túi lọc an toàn: 1 Unit
- Chiều dài ống hút bụi: 4 m
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép không gỉ
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Bộ lọc xếp ly.: Sợi thủy tinh
- Tay đẩy
Thiết bị
- Hệ thống chống tĩnh điện
- Dạng bảo vệ: I
- Bánh xe nhỏ có phanh
- Cấp lọc bụi: H
- Vật liệu thùng chứa: Thép không gỉ
Videos
Khu vực ứng dụng
- Máy hút bụi an toàn cho bụi loại H để loại bỏ bụi an toàn có hại cho sức khỏe và / hoặc gây ung thư