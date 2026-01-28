Máy hút bụi khô và ướt NT 70/2 Me Classic
NT 70/2 Me Classic là máy hút bụi khô và ướt với động cơ kép mạnh mẽ và dễ sử dụng với bình chứa 70 lít cho bụi bẩn bao gồm bụi khô và bụi ướt.
Với bình chứa 70 lít, máy hút bụi khô và ướt động cơ kép NT 70/2 Me Classic có thể một lượng lớn hút bụi bẩn khô và ướt. Với sức hút cao và bộ lọc hiệu quả cao, máy hút bụi làm cho việc hút tất cả các loại bụi khô và ướt trở nên nhẹ nhành. Hơn nữa, máy hút bụi mạnh mẽ được trang bị một ống thoát nước. Máy hút bụi mang đến khả năng di động vượt trội nhờ tay cầm đẩy và khung xe cực kỳ chắc chắn với bánh xe bằng kim loại.
Tính năng và ưu điểm
Mạnh mẽ và dễ vận chuyển
- Vô cùng linh hoạt trên mọi bề mặt nhờ khung gầm chắc chắn, bánh xe kim loại và lớn.
- Tay cầm tiêu chuẩn đảm bảo vận chuyển thuận tiện.
Công suất hút tuyệt vời
- 2 motor mạnh mẽ đảm bảo sức hút vượt trội.
- Sức hút mạnh mẽ đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu quả tối đa.
Phục vụ thuận tiện
- Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây
- Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.
Máy hút bụi không có túi lọc
- Máy hút bụi NT Classic hai động cơ được trang bị bộ lọc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm tra.
- Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 53
|Lực hút (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Dung tích thùng chứa (l)
|70
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 2300
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|76
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|18,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|24,952
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Bàn hút sàn khô: 360 mm
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: Giấy
- Ống xả
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Tay đẩy
- Phao chống tràn
Khu vực ứng dụng
- Sử dụng cho bụi ướt, bụi khô và bụi bẩn trên tất cả các bề mặt cứng cũng như để làm sạch nội thất xe hơi.