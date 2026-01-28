Với bình chứa 70 lít, máy hút bụi khô và ướt động cơ kép NT 70/2 Me Classic có thể một lượng lớn hút bụi bẩn khô và ướt. Với sức hút cao và bộ lọc hiệu quả cao, máy hút bụi làm cho việc hút tất cả các loại bụi khô và ướt trở nên nhẹ nhành. Hơn nữa, máy hút bụi mạnh mẽ được trang bị một ống thoát nước. Máy hút bụi mang đến khả năng di động vượt trội nhờ tay cầm đẩy và khung xe cực kỳ chắc chắn với bánh xe bằng kim loại.