Máy được thiết kế để xử lý lượng chất lỏng vừa phải và bụi bẩn thô: với công suất tua-bin 1.500 Watt và dung tích 30 lít, máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Me Classic sẽ hút mọi loại bụi bẩn mọi cách lý tưởng. Máy NT Classic có công nghệ lọc đã được kiểm chứng. Làm sạch dễ dàng và chi phí bảo trì cũng chi phí vận hành thấp.