Máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Me Classic
NT 30/1 Me Classic là một máy hút bụi khô và ướt mạnh mẽ. Máy có công suất 1.500 Watt và dung tích 30 lít, có thể loại bỏ mọi loại bụi bẩn thô và ướt.
Máy được thiết kế để xử lý lượng chất lỏng vừa phải và bụi bẩn thô: với công suất tua-bin 1.500 Watt và dung tích 30 lít, máy hút bụi khô và ướt NT 30/1 Me Classic sẽ hút mọi loại bụi bẩn mọi cách lý tưởng. Máy NT Classic có công nghệ lọc đã được kiểm chứng. Làm sạch dễ dàng và chi phí bảo trì cũng chi phí vận hành thấp.
Tính năng và ưu điểm
Nhỏ gọn, mạnh mẽ và di độngĐộ ổn định tuyệt vời, khả năng điều khiển xoay dễ dàng và di chuyển thuận tiện nhờ hình dáng mỏng nhỏ và bốn con lăn lái. Bộ giảm xóc giúp bảo vệ toàn diện chắc chắn cho máy hút bụi và thiết bị.
Công suất hút tuyệt vờiCác thiết bị NT Classic với tua-bin 1.500 W mạnh mẽ có thể loại bỏ nhiều loại chất bẩn một cách đáng tin cậy. Đem lại kết quả vệ sinh tuyệt vời.
Bảo dưỡng và tiện nghiNhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.
Hiệu quả nhưng vẫn tối giản
- Giỏ màng lọc cố định cỡ lớn đảm bảo khả năng cách ly bụi tối đa và cho phép hút lâu dài mà không cần túi lọc.
- Không tốn chi phí dành cho túi lọc.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|59
|Lực hút (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Dung tích thùng chứa (l)
|30
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 1500
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|6,5
|Độ ồn (dB(A))
|78
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|375 x 360 x 645
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm
- Số lượng thanh hút nối dài: 1 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Phao chống tràn
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sử dụng cho bụi ướt, bụi khô và bụi bẩn trên tất cả các bề mặt cứng cũng như để làm sạch nội thất xe hơi.