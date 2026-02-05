Máy hút bụi khô và ướt NT 50/2 Me Classic
Máy hút bụi khô và ướt hai motor NT 50/2 Me Classic với bộ lọc trụ và thùng chứa 50 lít. Dành cho mọi loại bụi bẩn ướt và thô. Hiệu suất hút tuyệt vời, dễ sử dụng và có chất lượng cao!
Máy hút bụi khô và ướt hai motor NT 50/2 Me Classic sẽ loại bỏ các loại chất bẩn ướt và thô một cách nhanh chóng. Máy được trang bị thùng chứa 50 lít mang lại khả năng vận hành tuyệt vời cùng chất lượng bền bỉ. Tay đẩy tiêu chuẩn và khung gầm cực kỳ chắc chắn với bánh xe bằng kim loại đảm bảo tính di động vượt trội. Máy được trang bị bộ lọc trụ và ngôn ngữ thiết kế EASY SERVICE CONCEPT . NT 50/2 Me Classic được thiết kế cho tác vụ với lượng bụi bẩn vừa phải.
Tính năng và ưu điểm
Mạnh mẽ và dễ vận chuyển
- Vô cùng linh hoạt trên mọi bề mặt nhờ khung gầm chắc chắn, bánh xe kim loại và lớn.
- Tay cầm tiêu chuẩn đảm bảo vận chuyển thuận tiện.
Công suất hút tuyệt vời
- 2 motor mạnh mẽ đảm bảo sức hút vượt trội.
- Sức hút mạnh mẽ đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu quả tối đa.
Phục vụ thuận tiện
- Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây
- Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.
Máy hút bụi không có túi lọc
- Máy hút bụi NT Classic hai động cơ được trang bị bộ lọc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm tra.
- Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 53
|Lực hút (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Dung tích thùng chứa (l)
|50
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 2300
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|76
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|17,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|23,947
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: Giấy
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Tay đẩy
- Phao chống tràn
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sử dụng cho bụi ướt, bụi khô và bụi bẩn trên tất cả các bề mặt cứng cũng như để làm sạch nội thất xe hơi.