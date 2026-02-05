Máy hút bụi khô và ướt hai motor NT 50/2 Me Classic sẽ loại bỏ các loại chất bẩn ướt và thô một cách nhanh chóng. Máy được trang bị thùng chứa 50 lít mang lại khả năng vận hành tuyệt vời cùng chất lượng bền bỉ. Tay đẩy tiêu chuẩn và khung gầm cực kỳ chắc chắn với bánh xe bằng kim loại đảm bảo tính di động vượt trội. Máy được trang bị bộ lọc trụ và ngôn ngữ thiết kế EASY SERVICE CONCEPT . NT 50/2 Me Classic được thiết kế cho tác vụ với lượng bụi bẩn vừa phải.