Chổi điện EB 30/1 Li-Ion
Kacher đã ra mắt thiết bị chổi điện chạy ắc-quy EB 30/1 Li-on đầu tiên phục vụ người dùng thương mại. Với chổi lăn và thùng tích bụi, mẫu cải tiến mới này bao gồm chổi và hốt rác trong cùng một sản phẩm. Thiết bị được sử dụng để hốt bụi trên sàn cứng và thảm một cách nhanh chóng, vận hành êm ái (56dB (A)) và chắc chắn trong suốt thời gian làm việc.
EB 30/1 Li-Ion được tắt bật bằng công tắc tại chân. Máy phẳng (90 mm) có thể vừa với lò sưởi và thập chí ở những đồ nội thất với độ hở thấp và có thể bắt bụi từ 2 mm đến mép sàn 2 mm. Tay cầm nhỏ có thể điều chỉnh chiều cao khi hoạt động và di chuyển ở mọi hướng nhờ khớp nối chung. Trong thời gian nghĩ, nó có thể được khóa ở vị trí thẳng. Khi máy EB 30/1 Li-Ion làm việc không dây, hầu như không cần thời gian thiết lập. Chổi điện có thể được sử dụng trên thảm khoảng 30 phút và sàn cứng khoảng 45 phút trước khi ắc quy lithium-ion cần được sạc hoặc thay thế. Với bộ sạc nhanh tùy chọn, thời gian sạch có thể giảm từ 3 tiếng đến 90 phút. Ắc quy phụ cho phép làm việc mà không bị gián đoạn.
Tính năng và ưu điểm
Dễ dàng thay thế ắc-quy
Thay chổi mà không cần dụng cụChổi lăn có thể tháo mà không cần dụng cụ để vệ sinh dễ dàng hơn.
Bộ sạc nhanh
Ngăn chứa bụi bẩn dễ dàng tháo rời và thay thế
- Làm rỗng nhanh chóng và dễ dàng mà không tiếp xúc với bụi bẩn.
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng vận hành (mm)
|300
|Dung tích thùng chứa (l)
|1
|Độ ồn (dB(A))
|56
|Cường độ dòng sạc (A)
|1,8
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|7,2
|Dung lượng pin
|(2,5 Ah)
|Thời gian pin vận hành với sàn cứng (min)
|51
|Thời gian pin vận hành với thảm (min)
|41
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|2,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3,085
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Bộ sạc cấp tốc BC 1/1.8
- chổi lăn tiêu chuẩn
- Tay cầm lồng điều chỉnh được độ cao
- Thùng chứa bụi