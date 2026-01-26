EB 30/1 Li-Ion được tắt bật bằng công tắc tại chân. Máy phẳng (90 mm) có thể vừa với lò sưởi và thập chí ở những đồ nội thất với độ hở thấp và có thể bắt bụi từ 2 mm đến mép sàn 2 mm. Tay cầm nhỏ có thể điều chỉnh chiều cao khi hoạt động và di chuyển ở mọi hướng nhờ khớp nối chung. Trong thời gian nghĩ, nó có thể được khóa ở vị trí thẳng. Khi máy EB 30/1 Li-Ion làm việc không dây, hầu như không cần thời gian thiết lập. Chổi điện có thể được sử dụng trên thảm khoảng 30 phút và sàn cứng khoảng 45 phút trước khi ắc quy lithium-ion cần được sạc hoặc thay thế. Với bộ sạc nhanh tùy chọn, thời gian sạch có thể giảm từ 3 tiếng đến 90 phút. Ắc quy phụ cho phép làm việc mà không bị gián đoạn.