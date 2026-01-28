Với công suất 850 Watt, máy hút bụi khô T 7/1 Classic nhỏ gọn tạo ra lực hút ấn tượng 23 kPa. Máy hút bụi khô hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 63 dB(A). Máy có ống hút bụi dài 2 mét và rất nhẹ, chỉ nặng 3,5 kg. Tay cầm hút bụi đúc nguyên khối giúp làm việc lâu mà không mệt mỏi. Khả năng di chuyển tốt của máy hút bụi khô tốt 2 bánh xe cố định và 2 bánh xe xoay tự lượn. Thùng chứa chống va đập 7,5 lít với một lớp đệm bao quanh đảm bảo rằng không gây hư hại cho các đồ nội thất trong khu vực làm việc, v.v. Ngoài ra, đi kèm với T 7/1 còn có một túi lọc bụi tiêu chuẩn bằng vải không dệt.