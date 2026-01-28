Máy hút bụi khô công nghiệp T 7/1 Classic
Nhẹ và công thái học: T 7/1 Classic với túi lọc bằng vải không dệt là một máy hút bụi thuộc phân khúc tầm trung với tỷ lệ giá thành-hiệu suất tốt, lực hút mạnh tối ưu.
Với công suất 850 Watt, máy hút bụi khô T 7/1 Classic nhỏ gọn tạo ra lực hút ấn tượng 23 kPa. Máy hút bụi khô hoạt động êm ái với độ ồn chỉ 63 dB(A). Máy có ống hút bụi dài 2 mét và rất nhẹ, chỉ nặng 3,5 kg. Tay cầm hút bụi đúc nguyên khối giúp làm việc lâu mà không mệt mỏi. Khả năng di chuyển tốt của máy hút bụi khô tốt 2 bánh xe cố định và 2 bánh xe xoay tự lượn. Thùng chứa chống va đập 7,5 lít với một lớp đệm bao quanh đảm bảo rằng không gây hư hại cho các đồ nội thất trong khu vực làm việc, v.v. Ngoài ra, đi kèm với T 7/1 còn có một túi lọc bụi tiêu chuẩn bằng vải không dệt.
Tính năng và ưu điểm
Trọng lượng nhẹ
- Vận chuyển dễ dàng, cũng bằng một tay qua các gờ và bậc thang.
- Trọng lượng thấp hơn với thể tích thùng chứa giống hệt so với các mẫu của đối thủ cạnh tranh.
Giỏ lọc chính vĩnh viễn
Móc dây
Bộ giảm xóc mạnh mẽ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Lưu lượng khí (l/s)
|40
|Hiệu suất (W)
|850
|Dung tích thùng chứa (l)
|7
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|62
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 3 Unit
- Chiều dài thanh hút: 350 mm
- Chất liệu thanh hút: Nhựa
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
- Lõi lọc chính: Lông cừu
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Móc dây
Videos
Khu vực ứng dụng
- Dành cho tất cả các bề mặt cứng, ví dụ: gạch, đá tự nhiên, PVC, vải sơn.
- Sàn thảm