Máy làm sạch áp lực HD 5/11 P

Máy phun rửa áp lực cao HD 5/11 P nhỏ gọn và có tính linh động cao. Thiết bị được thiết kế với tay cầm kéo, đầu xi lanh bằng đồng, súng phun EASY!Force. Máy có thể vận hành khi đặt ở tư thế đứng hay nằm ngang.