Máy làm sạch áp lực HD 5/11 P
Máy phun rửa áp lực cao HD 5/11 P nhỏ gọn và có tính linh động cao. Thiết bị được thiết kế với tay cầm kéo, đầu xi lanh bằng đồng, súng phun EASY!Force. Máy có thể vận hành khi đặt ở tư thế đứng hay nằm ngang.
Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Tính linh động cao nhấtTay kéo tích hợp ở mặt trước máy để dễ mang vác và vận chuyển thuận tiện. Thiết kế gọn nhẹ
Tính linh hoạtCó thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc. Tư thế đỗ và vận chuyển tách biệt cho bộ phận phun. Máy mang lại sự ổn định tối đa khi hoạt động ngang.
Chất lượng
- Giảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ.
- Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao
Ngăn phụ kiện
- Kết nối vít (M 18 × 1.5) để lưu trữ Surface Cleaner trực tiếp trên máy.
- Ngăn chứa đầu phun 3 chế độ và đầu phun xoáy.
- Đai cao su để gắn ống HP.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|490
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|110 / 11
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|160 / 16
|Công suất (kW)
|2,2
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Đầu cấp nước vào
|3/4″
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|20,6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|22,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Thân súng.: 840 mm
Thiết bị
- Ngắt áp lực
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh mặt tiền
- Làm sạch sàn và tường
- Khu vực bên ngoài
- Phương tiện đi lại
- Máy móc và thiết bị