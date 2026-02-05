Với thiết kế công thái học, di động, mạnh mẽ và nhỏ gọn: Máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic gây ấn tượng với các bộ phận bền bỉ và đáng tin cậy như bơm hướng trục ba pít-tông và động cơ cảm ứng từ, thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ. Hệ thống giảm áp tự động sẽ bảo vệ hiệu quả các bộ phận áp lực cao, đảm bảo tuổi thọ lâu dài giúp chi phí sửa chữa và bảo trì thấp nhất có thể. Hơn nữa, cò súng được thiết kế với giảm lực bóp, cho phép người dùng làm việc trong thời gian dài mà không bị mỏi. HD 4/10 X Classic tiện dụng và thân thiện với người dùng do cực kỳ dễ sử dụng và nhờ có guồng cuốn ống tích hợp cùng với tay cầm có thể thu vào kéo ra, đảm bảo mức độ thoải mái cao. Với áp suất làm việc 100 bar cùng với lưu lượng nước 400 lít/giờ và bánh xe lớn ổn định để vận chuyển dễ dàng, cơ động cao tại địa điểm sử dụng, máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, như trong ngành công nghiệp xây dựng hoặc dùng để làm sạch các phương tiện không thường xuyên.