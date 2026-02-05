Máy làm sạch áp lực HD 4/10 X Classic *KAP
Máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic dòng Compact với chức năng giảm áp suất tự động và guồng ống tích hợp. Rất thuận tiện và di động cao nhờ tay cầm linh hoạt và các bánh xe chắc chắn.
Với thiết kế công thái học, di động, mạnh mẽ và nhỏ gọn: Máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic gây ấn tượng với các bộ phận bền bỉ và đáng tin cậy như bơm hướng trục ba pít-tông và động cơ cảm ứng từ, thiết kế nhỏ gọn và mạnh mẽ. Hệ thống giảm áp tự động sẽ bảo vệ hiệu quả các bộ phận áp lực cao, đảm bảo tuổi thọ lâu dài giúp chi phí sửa chữa và bảo trì thấp nhất có thể. Hơn nữa, cò súng được thiết kế với giảm lực bóp, cho phép người dùng làm việc trong thời gian dài mà không bị mỏi. HD 4/10 X Classic tiện dụng và thân thiện với người dùng do cực kỳ dễ sử dụng và nhờ có guồng cuốn ống tích hợp cùng với tay cầm có thể thu vào kéo ra, đảm bảo mức độ thoải mái cao. Với áp suất làm việc 100 bar cùng với lưu lượng nước 400 lít/giờ và bánh xe lớn ổn định để vận chuyển dễ dàng, cơ động cao tại địa điểm sử dụng, máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, như trong ngành công nghiệp xây dựng hoặc dùng để làm sạch các phương tiện không thường xuyên.
Tính năng và ưu điểm
Độ tin cậy tuyệt vời
- Giảm áp tự động bảo vệ các bộ phận thủy lực.
- Hệ thống áp suất cao đã được chứng minh và động cơ có tuổi thọ cao.
- Guồng dây tích hợp bảo vệ dây phun áp lực cao tốt trong quá trình lưu trữ và vận chuyển.
Thiết kế nhỏ gọn
- Rất dễ dàng để vận chuyển nhờ trọng lượng nhẹ.
- Tiết kiệm không gian và dễ dàng lưu trữ.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|400
|Áp lực vận hành (bar)
|100 - Tối đa 145
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|17,475
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|20
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|335 x 320 x 845
Scope of supply
- Đầu phun Power nozzle
Thiết bị
- Bơm hướng trục ba pít-tông: Pít-tông thép không gỉ