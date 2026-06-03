Máy rửa nước áp lực cao di động HD 6/15 M của chúng tôi đi kèm với nhiều tính năng thiết bị cải tiến để đảm bảo an toàn và vận hành. Tính năng giảm áp tự động bảo vệ các linh kiện chịu áp lực cao trong khi máy ở chế độ chờ, súng EASY!Force với thiết kế sáng tạo giúp tận dụng lực đẩy của tia nước áp lực cao để giảm lực giữ cần gạt xuống bằng 0. Bên cạnh đó, khớp nối nhanh EASY!Lock cho phép thao tác nhanh hơn gấp năm lần so với các kết nối ren truyền thống mà không ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ. Máy có thể hoạt động cả theo chiều dọc và ngang, mang lại tính linh hoạt tuyệt vời khi sử dụng. Bơm trục 3 piston mạnh mẽ với đầu xi lanh bằng đồng thau giúp tăng hiệu suất làm sạch và tiết kiệm năng lượng khoảng 20%. Máy cũng đi kèm nhiều lựa chọn để cất giữ và bảo quản phụ kiện an toàn trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, thiết kế thân máy thân thiện với dịch vụ, giúp việc bảo trì dễ dàng hơn, hoàn thiện cho tính năng ưu việt của HD 6/15 M.