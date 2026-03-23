Máy làm sạch áp lực HD 5/11 Cage Classic
Tính năng và ưu điểm
Ổn định và chắc chắnBộ phận mô-tơ ba pít-tông hướng trục, gồm đầu xy-lanh đồng, đảm bảo thời gian làm việc cực kỳ dài. Tự giảm áp để bảo vệ các thành phần để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Linh hoạtMáy có thể gắn làm việc sàn hoặc gắn tường Có thể sử dụng được theo chiều dọc lẫn chiều ngang.
Dễ bảo dưỡngDễ dàng tiếp cận các bộ phận liên quan trên máy Màng lọc nước sạch bảo vệ các bộ phận và có thể tháo rời mà không cần dụng cụ, đồng thời có thể vệ sinh được.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|500
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|60
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|lên đến 110 / lên đến 11
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|160 / 16
|Công suất (kW)
|2,2
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|21,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|23,221
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|475 x 335 x 340
Scope of supply
- Súng phun: Tiêu chuẩn
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Cần phun thép không gỉ: 600 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Thân súng phun áp lực cao
Thiết bị
- Ngắt áp lực
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh bể bơi