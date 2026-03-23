Máy làm sạch áp lực HD 5/11 Cage Classic

Tính năng và ưu điểm
Ổn định và chắc chắn
Bộ phận mô-tơ ba pít-tông hướng trục, gồm đầu xy-lanh đồng, đảm bảo thời gian làm việc cực kỳ dài. Tự giảm áp để bảo vệ các thành phần để kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Linh hoạt
Máy có thể gắn làm việc sàn hoặc gắn tường Có thể sử dụng được theo chiều dọc lẫn chiều ngang.
Dễ bảo dưỡng
Dễ dàng tiếp cận các bộ phận liên quan trên máy Màng lọc nước sạch bảo vệ các bộ phận và có thể tháo rời mà không cần dụng cụ, đồng thời có thể vệ sinh được.
Thông số kỹ thuật

Số pha (Ph) 1
Điện áp (V) 230
Tần số (Hz) 50
Lưu lượng (l/h) 500
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C) 60
Áp lực vận hành (bar/MPa) lên đến 110 / lên đến 11
Áp lực tối đa (bar/MPa) 160 / 16
Công suất (kW) 2,2
Màu sắc Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) 21,3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 23,221
Kích thước (D x R x C) (mm) 475 x 335 x 340

Scope of supply

  • Súng phun: Tiêu chuẩn
  • Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
  • Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
  • Cần phun thép không gỉ: 600 mm
  • Đầu phun Power nozzle
  • Thân súng phun áp lực cao

Thiết bị

  • Ngắt áp lực
Máy làm sạch áp lực HD 5/11 Cage Classic
Khu vực ứng dụng
  • Vệ sinh xe cộ
  • Vệ sinh các khu vực ngoài trời
  • Vệ sinh phân xưởng
  • Vệ sinh trạm dịch vụ
  • Vệ sinh bể bơi
Phụ kiện
Chất tẩy rửa