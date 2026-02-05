Máy làm sạch áp lực HD 10/15-4 Cage Food
Máy phun rửa áp lực cao chống nóng với mục đích sử dụng trong ngành thương mại thực phẩm.
Với khả năng chịu nước nóng 85°C và các giá trị hiệu suất cao, máy phun rửa áp lực cao HD 10/15-4 Cage Food không bị nóng của chúng tôi lý tưởng để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm thương mại. Khung bền của nó được làm từ thép không gỉ. Ống áp lực và bánh xe được làm từ vật liệu không để lại vết. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước đều an toàn thực phẩm. Dù trong nhà bếp, kho lạnh hay nhà kho: máy dễ dàng đáp ứng mọi quy định nghiêm ngặt về vệ sinh. Nó cũng gây ấn tượng với công nghệ sáng tạo. Súng kích hoạt EASY! Force HD cải tiến sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao, do đó giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0 và cho phép vận hành dễ dàng trong thời gian dài. Với các chốt tháo nhanh EASY! Lock đã được cấp bằng sáng chế mới, việc lắp đặt và tháo dỡ có thể được thực hiện nhanh chóng - nhanh hơn năm lần so với các kết nối vít thông thường - mặc dù chúng cũng bền và chắc chắn.
Tính năng và ưu điểm
Tuân thủ những yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt nhấtThép không rỉ chống thấm Tất cả các bộ phận chứa nước đều cấu tạo từ đồng đặc biệt
Làm sạch đặc biệt hiệu quảBơm mạnh có nhiệt độ nạp lên đến 85ᵒC Chấp nhận chất tẩy rửa chứa clo RM 734
Những yêu cầu vệ sinhKhông để lại dấu và dễ điều động. Ống áp lực cấp thực phẩm, không để lại dấu.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|440 - 990
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 85
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Áp lực tối đa (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Công suất (kW)
|6,4
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|78,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|86,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|650 x 521 x 1100
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Thực phẩm
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Thiết kế cho ngành thực phẩm
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.400 bar
- Cần phun thép không gỉ: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chức năng làm sạch: 5 l
- Ngắt áp lực
- Kết cấu khung dạng ống với điểm gắn tích hợp để bốc tải bằng cần cẩu