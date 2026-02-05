Với khả năng chịu nước nóng 85°C và các giá trị hiệu suất cao, máy phun rửa áp lực cao HD 10/15-4 Cage Food không bị nóng của chúng tôi lý tưởng để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm thương mại. Khung bền của nó được làm từ thép không gỉ. Ống áp lực và bánh xe được làm từ vật liệu không để lại vết. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước đều an toàn thực phẩm. Dù trong nhà bếp, kho lạnh hay nhà kho: máy dễ dàng đáp ứng mọi quy định nghiêm ngặt về vệ sinh. Nó cũng gây ấn tượng với công nghệ sáng tạo. Súng kích hoạt EASY! Force HD cải tiến sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao, do đó giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0 và cho phép vận hành dễ dàng trong thời gian dài. Với các chốt tháo nhanh EASY! Lock đã được cấp bằng sáng chế mới, việc lắp đặt và tháo dỡ có thể được thực hiện nhanh chóng - nhanh hơn năm lần so với các kết nối vít thông thường - mặc dù chúng cũng bền và chắc chắn.