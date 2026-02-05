Máy phun rửa siêu cao áp HD 13/35-4 Cage
Với áp lực làm việc lên đến 350 Bar dễ dàng tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu.Máy phun rửa áp lực cao được thiết kế khung thép chắc chắn để bảo vệ động cơ và có khả năng chiu được tải trọng của động cơ đặt lên.
Các phụ tùng và dụng cụ theo máy được đặt nơi an toàn. Động cơ 3 pha - trục khuỷa giúp máy làm bền bỉ và lâu hơn. Đồng hồ được lắp đặt để xác định chính xác thời gian làm việc của máy. Dễ dàng di chuyển: Nguyên tắc xe đẩy giúp bạn có thể vận chuyển máy dễ dàng ngay cả những khu vực khó tiếp cận. Đáng tin cậy và an toàn: Máy bơm trục khuỷu hiệu suất cao của Kärchers đảm bảo áp suất tối ưu.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả với đầu bơm trục khuỷa
- Đaầu bơm trục khuỷa làm việc tin cậy và bền bỉ đảm bảo áp suất làm việc tối đa
Ngăn chứa an toàn
- Phụ kiện và các dụng cụ vận hành được đặt trong khoan chứa an toàn. Mọi thứ luôn luôn được sẵn sàng
Thông số kỹ thuật
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|100 - Tối đa 350 / 10 - Tối đa 35
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 1300
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 60
|Nhiên liệu
|Điện
|Phân loại động cơ (kW)
|15
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Loại bơm
|Máy bơm trục khuỷu Kärcher hiệu suất tối đa
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|160
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|195
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Súng phun: Súng áp lực công nghiệp
- Cần phun thép không gỉ: 700 mm
- Đầu phun dẹp
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tác vụ nặng
- Van an toàn
- Bộ đếm thời gian vận hành