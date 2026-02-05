Với áp lực làm việc lên đến 350 Bar dễ dàng tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu. Máy phun xịt áp lực cao được thiết kế khung thép chắc chắn để bảo vệ động cơ và có khả năng chiu được tải trọng của động cơ đặt lên. Các phụ tùng và dụng cụ theo máy được đặt nơi an toàn. Động cơ 3 pha - trục khuỷa giúp máy làm bền bỉ và lâu hơn. Đồng hồ được lắp đặt để xác định chính xác thời gian làm việc của máy. Dễ dàng di chuyển: Nguyên tắc xe đẩy giúp bạn có thể vận chuyển máy dễ dàng ngay cả những khu vực khó tiếp cận. Đáng tin cậy và an toàn: Máy bơm trục khuỷu hiệu suất cao của Kärchers đảm bảo áp suất tối ưu.