Máy phun rửa siêu cao áp HD 9/50-4 Cage
Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 9/50-4 Cage cực kỳ mạnh mẽ với áp lực lên đến 500 bar, là thiết bị lý tưởng cho các tác vụ nặng và đòi hỏi sự chuyên sâu.
Tiện ích của máy phun rửa áp lực cao đến từ việc những phụ kiện theo máy luôn sẵn sàng để làm việc nhờ thiết kế khay để ống phun và treo dây áp lưc. Các phụ tùng và dụng cụ theo máy cũng được giữ trong hộp an toàn trên máy. Đồng hồ đo thời gian được lắp đặt giúp xác định chính xác thời gian làm việc của máy. Động cơ 3 pha trục khuỷ giúp máy làm việc lâu hơn và hiệu quả hơn với áp suất làm việc lên đến 500 bar. Động cơ máy được đặt trên khung thép chắc chắn dễ dàng di chuyển.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quả với đầu bơm trục khuỷa
- Đaầu bơm trục khuỷa làm việc tin cậy và bền bỉ đảm bảo áp suất làm việc tối đa
Ngăn chứa an toàn
- Phụ kiện và các dụng cụ vận hành được đặt trong khoan chứa an toàn. Mọi thứ luôn luôn được sẵn sàng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|150 - Tối đa 500 / 15 - Tối đa 50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 900
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 60
|Nhiên liệu
|Điện
|Phân loại động cơ (kW)
|15
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Loại bơm
|Máy bơm trục khuỷu Kärcher hiệu suất tối đa
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|150
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|195
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Súng phun: Súng áp lực công nghiệp
- Cần phun thép không gỉ: 700 mm
- Đầu phun dẹp
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tác vụ nặng
- Van an toàn
- Bộ đếm thời gian vận hành