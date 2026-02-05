Tiện ích của máy phun rửa áp lực cao đến từ việc những phụ kiện theo máy luôn sẵn sàng để làm việc nhờ thiết kế khay để ống phun và treo dây áp lưc. Các phụ tùng và dụng cụ theo máy cũng được giữ trong hộp an toàn trên máy. Đồng hồ đo thời gian được lắp đặt giúp xác định chính xác thời gian làm việc của máy. Động cơ 3 pha trục khuỷ giúp máy làm việc lâu hơn và hiệu quả hơn với áp suất làm việc lên đến 500 bar. Động cơ máy được đặt trên khung thép chắc chắn dễ dàng di chuyển.