Tiện dụng và tiện lợi: Giá đỡ vòi phun và móc ống tích hợp của máy phun rửa áp lực cao đảm bảo rằng phụ kiện luôn sẵn sàng với máy. Đồng hồ giờ luôn hiển thị chính xác thời gian hoạt động của máy bơm. Bảo quản an toàn: Các phụ kiện và dụng cụ được cất giữ trong hộp được bảo vệ. Dễ dàng di chuyển: Nguyên tắc xe đẩy giúp bạn có thể vận chuyển máy dễ dàng ngay cả những khu vực khó tiếp cận. Đáng tin cậy và an toàn: Máy bơm trục khuỷu hiệu suất cao của Kärchers đảm bảo áp suất tối ưu.