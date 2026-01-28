Máy phun rửa siêu cao áp HD 9/50 Ge Cage
Máy phun rửa áp lực cao HD 9/50 Ge Cage cực kỳ mạnh mẽ với áp lực lên đến 500 bar, là thiết bị lý tưởng cho các tác vụ nặng và đòi hỏi sự chuyên sâu.
Tiện dụng và tiện lợi: Giá đỡ vòi phun và móc ống tích hợp của máy phun rửa áp lực cao đảm bảo rằng phụ kiện luôn sẵn sàng với máy. Đồng hồ giờ luôn hiển thị chính xác thời gian hoạt động của máy bơm. Bảo quản an toàn: Các phụ kiện và dụng cụ được cất giữ trong hộp được bảo vệ. Dễ dàng di chuyển: Nguyên tắc xe đẩy giúp bạn có thể vận chuyển máy dễ dàng ngay cả những khu vực khó tiếp cận. Đáng tin cậy và an toàn: Máy bơm trục khuỷu hiệu suất cao của Kärchers đảm bảo áp suất tối ưu.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun công nghiệp
- Mạnh mẽ và bền bỉ: Tay súng mới của Karcher được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu với tác vụ nặng hơn
Tốc độ quy định
- Tốc độ tự động giảm ở chế độ nghỉ của máy. Nhờ vậy bảo vệ động cơ và tiết kiệm năng lượng
Thông số kỹ thuật
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|150 - Tối đa 500 / 15 - Tối đa 50
|Lưu lượng (l/h)
|500 - 900
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 60
|Nhiên liệu
|Xăng
|Nhà sản xuất động cơ
|Honda
|Loại động cơ
|GX 690
|Phân loại động cơ (kW)
|16
|Loại bơm
|Máy bơm trục khuỷu Kärcher hiệu suất tối đa
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|122
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|150
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Súng phun: Súng áp lực công nghiệp
- Cần phun thép không gỉ: 700 mm
- Đầu phun dẹp
Thiết bị
- Bộ khởi động điện tử
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Loại dây phun áp lực cao: Tác vụ nặng
- Van an toàn
- Bộ đếm thời gian vận hành