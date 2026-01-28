Tiết kiệm, mạnh mẽ và tiện dụng: Máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 6/14-4 C sử dụng nguồn điện một pha, với thiết kế gọn nhẹ, motor dẫn động có 4 cặp cực, động cơ làm mát bằng điện và cung cấp nhiều tính năng nổi trội. Chế độ tiết kiệm điện hiệu quả. Tính năng EASY!Force giúp làm giảm lực tác động lên tay cầm súng. Tính năng EASY!Lock an toàn cho người sử dụng, mà không ảnh hưởng độ bền và tuổi thọ của máy. Và với bộ điều khiển tự động, bạn có thể điều chỉnh dòng nước và áp lực trực tiếp trên cò súng.