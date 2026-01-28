Máy làm sạch áp lực HDS 6/14-4 C
Tiết kiệm, mạnh mẽ và tiện dụng: Máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 6/14-4 C sử dụng nguồn điện một pha, với thiết kế gọn nhẹ, motor dẫn động có 4 cặp cực, động cơ làm mát bằng điện và cung cấp nhiều tính năng nổi trội. Chế độ tiết kiệm điện hiệu quả. Tính năng EASY!Force giúp làm giảm lực tác động lên tay cầm súng. Tính năng EASY!Lock an toàn cho người sử dụng, mà không ảnh hưởng độ bền và tuổi thọ của máy. Và với bộ điều khiển tự động, bạn có thể điều chỉnh dòng nước và áp lực trực tiếp trên cò súng.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu quảChế độ hiệu quả - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khoảng 20% khí thải CO₂ Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống
Dễ sử dụngVận hành với công tắc đơn kích thước lớn, dễ quan sát Miệng thùng chứa lớn tích hợp máng đổ. Bình hóa chất bảo dưỡng hệ thống có thể thay thế dễ dàng từ bên ngoài.
Cất đặtNgăn phụ kiện có khóa để chứa vòi phun, dụng cụ đồ nghề, v.v… Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực Kết hợp giá đỡ ống phun giúp máy dễ dàng di chuyển
Ổn định
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao.
- Bộ lọc nước cấp bảo vệ bơm tránh hư hỏng
- Hệ thống làm mềm bằng nước giúp bảo vệ các cuộn dây nóng chống lại các tác hại vôi hóa.
Tính cơ động
- Với những bánh xe cỡ lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng
- Tay cầm lớn trên khung máy
- Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức.
Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.
- Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force
- Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng (l/h)
|240 - 560
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 155
|Công suất (kW)
|3,6
|lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
|2,8
|Chiều dài dây điện (m)
|5
|Bình nhiên liệu (l)
|15
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|111
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|119,691
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Thân súng.: 1050 mm
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 10 m
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 6, 250 bar
- Hệ thống giảm xóc mềm (SDS)
- Ngắt áp lực
- Bình chứa nhiên liệu và chất tẩy tích hợp
Khu vực ứng dụng
- Vệ sinh xe cộ
- Vệ sinh thiết bị và máy móc
- Vệ sinh phân xưởng
- Vệ sinh các khu vực ngoài trời
- Vệ sinh trạm dịch vụ
- Vệ sinh mặt tiền
- Vệ sinh bể bơi
- Vệ sinh dụng cụ thể thao
- Vệ sinh dây chuyền sản xuất
- Vệ sinh hệ thống sản xuất