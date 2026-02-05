Máy làm sạch áp lực HDS 1000 De
Máy phun rửa áp lực cao dòng nước nóng vận hành bằng xăng với bình nổi, lớp chống gỉ, van an toàn nhiên liệu, mức hơi nước, áp lực biến thiên vô hạn, lưu lượng nước. Hỗn hợp chất tẩy ở áp lực cao. Khởi động bằng điện hoặc thủ công
Máy phun rửa áp lực cao dòng nước nóng có công suất mạnh mẽ được gắn động cơ diezen 4 thì đầy uy lực và bộ khởi động điện để vận hành bằng nguồn điện riêng. Tất cả các bộ phận nằm gọn trong khung thép hình ống có độ bền giúp bảo vệ xung quanh máy trong khi hoạt động công suất lớn. Khung thép được thiết kế đặc biệt giúp thao tác với cần trục hoặc xe xếp dỡ hàng. Động cơ được gắn thiết bị giảm tốc tự động để giảm tiếng ồn khi không làm việc và tăng tuổi thọ của thiết bị. Bộ khởi động điện tiêu chuẩn cho phép việc khởi động thuận tiện. Vật liệu cao cấp trong bơm áp lực cao, ví dụ: đầu xi-lanh bằng đồng, van thép chống gỉ, phít tông bằng thép chống gỉ được mạ niken-crom giúp tăng tuổi thọ thiết bị và đặc tính vận hành cao. Van giảm áp, áp lực tích hợp và bộ kiểm soát dòng chảy cũng như chế độ hơi nước bảo đảm hiệu suất vận hành phù hợp với công việc vệ sinh khác nhau. Buồng đốt có hiệu suất vận hành cao, giàn ống xoắn gia nhiệt kiểu dáng thẳng đứng và bugi đánh lửa liên tục không nổ được thiết lập biến thiên vô hạn trong khoảng từ 30°C đến 98°C. Đặc tính an toàn như bộ ngắt nhiên liệu, van an toàn, thiết bị ngắt nước và bộ ngắt dầu đốt giúp bảo vệ thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt hằng ngày. Bình chứa nổi tích hợp với chất chống đóng cặn được nhỏ giọt (DGT) giúp tách thiết bị khỏi nguồn nước và bảo vệ các bộ phận tiếp xúc với nước khỏi bị gỉ và đóng cặn.
Tính năng và ưu điểm
Sử dụng dễ dàng tối ưuNgắt tự động trong trường hợp thiếu nước và quá nhiệt. Súng kích hoạt được thiết kế vừa an toàn vừa hiệu quả để dễ sử dụng.
Hiệu suất tối đaĐầu đốt công suất cao với cuộn nhiệt thẳng đứng và bộ phận đánh lửa liên tục không gây tiếng nổ. Đảm bảo loại bỏ các loại cặn cứng đầu. Hai thùng dầu diesel và xăng tích hợp cho phép thời gian chạy dài.
Động cơ đốt cháy tiết kiệm, chạy bằng dieselPhù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn khí thải EU GIAI ĐOẠN V. Bộ khởi động điện điện cho phép khởi động không tốn sức.
Chế độ vận hành thân tiện với người dùng
- Tốc độ tự động giảm ở chế độ nghỉ của máy. Nhờ vậy bảo vệ động cơ và tiết kiệm năng lượng
- Có thể tải cẩu nhờ khung thép hình ống chắc chắn.
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng (l/h)
|450 - 900
|Áp lực vận hành (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
|Tối thiểu 80 - Tối đa 98
|Loại béc phun tiêu chuẩn
|048
|Bình nhiên liệu (l)
|34
|Nhiên liệu
|Dầu nhẹ / Đi-ê-zen
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Loại động cơ
|L 100 V
|Số lượng người dùng đồng thời
|1
|Tính cơ động
|Cố định
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|188,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|194,1
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Súng phun: EASY!Force Advanced
- Đầu phun Power nozzle
- Điều khiển tự động
Thiết bị
- Chiều dài dây phun áp lực cao: 15 m
- Loại dây phun áp lực cao: Chất lượng cao
- Thông số kỹ thuật dây phun áp lực cao: DN 8.315 bar
- Khung bảo vệ dạng lồng
- Bộ khởi động điện tử
- Khung thép hình ống bền khỏe để thao tác với cần cẩu