Máy phun rửa áp lực cao dòng nước nóng có công suất mạnh mẽ được gắn động cơ diezen 4 thì đầy uy lực và bộ khởi động điện để vận hành bằng nguồn điện riêng. Tất cả các bộ phận nằm gọn trong khung thép hình ống có độ bền giúp bảo vệ xung quanh máy trong khi hoạt động công suất lớn. Khung thép được thiết kế đặc biệt giúp thao tác với cần trục hoặc xe xếp dỡ hàng. Động cơ được gắn thiết bị giảm tốc tự động để giảm tiếng ồn khi không làm việc và tăng tuổi thọ của thiết bị. Bộ khởi động điện tiêu chuẩn cho phép việc khởi động thuận tiện. Vật liệu cao cấp trong bơm áp lực cao, ví dụ: đầu xi-lanh bằng đồng, van thép chống gỉ, phít tông bằng thép chống gỉ được mạ niken-crom giúp tăng tuổi thọ thiết bị và đặc tính vận hành cao. Van giảm áp, áp lực tích hợp và bộ kiểm soát dòng chảy cũng như chế độ hơi nước bảo đảm hiệu suất vận hành phù hợp với công việc vệ sinh khác nhau. Buồng đốt có hiệu suất vận hành cao, giàn ống xoắn gia nhiệt kiểu dáng thẳng đứng và bugi đánh lửa liên tục không nổ được thiết lập biến thiên vô hạn trong khoảng từ 30°C đến 98°C. Đặc tính an toàn như bộ ngắt nhiên liệu, van an toàn, thiết bị ngắt nước và bộ ngắt dầu đốt giúp bảo vệ thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt hằng ngày. Bình chứa nổi tích hợp với chất chống đóng cặn được nhỏ giọt (DGT) giúp tách thiết bị khỏi nguồn nước và bảo vệ các bộ phận tiếp xúc với nước khỏi bị gỉ và đóng cặn.