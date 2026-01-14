Đầu phun tưới vườn Rotating sprinkler RS 130/3

Đầu phun tưới vườn Rotating Sprinkler RS ​​130/3 lý tưởng cho công việc tưới vườn ở các khu vực có kích thước trung bình. Phạm vi hoạt động lên tới 133 m2. Đầu phun này dễ dàng kết nối với một bộ ống tưới vườn và tương thích với tất cả các hệ thống khớp nối hiện có.

Tính năng và ưu điểm
Chất liệu kim loại
  • Bền bỉ và chắc chắn
Thông số kỹ thuật

Đường kính rắc (2 bar) ≤ 11 m
Đường kính rắc (4 bar) ≤ 13 m
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,157
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,198
Kích thước (D x R x C) (mm) 200 x 248 x 100
Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
  • Các khu vực có diện tích từ nhỏ đến trung bình.
Phụ kiện