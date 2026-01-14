Đầu phun tưới vườn Rotating Sprinkler RS ​​130/3 lý tưởng cho công việc tưới vườn ở các khu vực có kích thước trung bình. Phạm vi hoạt động lên tới 133 m2. Đầu phun này dễ dàng kết nối với một bộ ống tưới vườn và tương thích với tất cả các hệ thống khớp nối hiện có.