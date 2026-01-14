Bộ súng phun đơn giản bạn cần để tưới vườn một cách thoải mái. Súng phun đơn giản hóa công việc tưới vườn nhờ tay cầm có thể khóa, nhờ đó dòng nước có thể được duy trì mà không cần tốn sức bóp cò liên tục. Súng phun có 2 loại tia phun: tia phun điểm và tia phun xòe. Do đó, các luống hoa và cây trồng có thể dễ dàng được tưới nước, ngoài ra hàng rào và nội thất trong vườn cũng có thể được làm sạch khỏi bụi bẩn. Ngoài súng phun, bộ sản phẩm còn bao gồm chuôi nối G3/4" với bộ giảm G1/2" cũng như 2 khớp nối ống dây (1 khớp nối thường và 1 khớp nối van 1 chiều Aqua Stop).