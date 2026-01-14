Bộ súng phun
Sẵn sàng tưới nước cho khu vườn của bạn: ngoài súng phun, bộ súng phun còn có một chuôi nối vòi nước và 2 khớp nối thông dụng bao gồm 1 khớp nối thường và 1 khớp nối van 1 chiều (Aqua Stop)
Bộ súng phun đơn giản bạn cần để tưới vườn một cách thoải mái. Súng phun đơn giản hóa công việc tưới vườn nhờ tay cầm có thể khóa, nhờ đó dòng nước có thể được duy trì mà không cần tốn sức bóp cò liên tục. Súng phun có 2 loại tia phun: tia phun điểm và tia phun xòe. Do đó, các luống hoa và cây trồng có thể dễ dàng được tưới nước, ngoài ra hàng rào và nội thất trong vườn cũng có thể được làm sạch khỏi bụi bẩn. Ngoài súng phun, bộ sản phẩm còn bao gồm chuôi nối G3/4" với bộ giảm G1/2" cũng như 2 khớp nối ống dây (1 khớp nối thường và 1 khớp nối van 1 chiều Aqua Stop).
Tính năng và ưu điểm
Dễ điều khiển
- Điều chỉnh lưu lượng nước chỉ với 1 tay.
Tay cầm có khóa
- Để tiện lợi và tưới nước liên tục.
Các chế độ phun khác nhau: phun thẳng, phun theo hình nón
- Lý tưởng để tưới (vòi phun hình nón), để làm sạch (vòi phun thẳng).
Van khóa nước 1 chiều
- Cho các phụ kiện gắn với ống nước mà không bị văng tung tóe
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Khớp nối ống nước (1/2", 5/8")
- Phù hợp cho tất cả các loại ống nước tiêu chuẩn
Hệ thống nhấn mở
- Phù hợp với nhiều sản phẩm khác nhau
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,112
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,198
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|167 x 42 x 142
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 2
- Khóa trên tay cầm
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Chế độ tự xả
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Videos
Khu vực ứng dụng
- Bồn hoa, mảng rau
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt