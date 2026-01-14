Bộ súng phun đa năng Plus
Được chế tạo cho nhiều ứng dụng tưới vườn khác nhau: súng phun đa chức năng bao gồm bộ chuyển đổi vòi và 2 đầu nối có tay cầm (một đầu có Aqua Stop).
Một bộ dụng cụ sử dụng cho nhiều ứng dụng tưới nước. Súng phun đa chức năng thích ứng với các yêu cầu khác nhau của các loại cây khác nhau. Mẫu súng phun đa chức năng Plus không nhỏ giọt và có 4 kiểu phun: Phun xòe, phun tia, phun phẳng và phun sương. Điều này cho phép súng phun đa chức năng không chỉ làm chủ nhiệm vụ tưới nước mà giúp làm sạch nhẹ nhàng. Tay cầm có thể xoay với một cò khóa có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, cho phép người dùng vận hành thoải mái, đây là điểm đặc trưng cho các sản phẩm tại Kärcher. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn có 2 khớp nối đa năng Plus chất lượng cao với tay cầm - một đầu bao gồm Aqua Stop - cũng như một Đầu nối G3/4" với bộ giảm ren G1/2".
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ màng đặc biệt
- Đảm bảo sử dụng chống nhỏ giọt trong quá trình thay đổi kiểu phun và sau khi cắt nước.
Tay cầm có thể xoay
- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.
Dễ điều khiển
- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.
Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng
- Để tiện lợi và tưới nước liên tục.
Bốn kiểu phun có thể lựa chọn với chức năng khóa: Vòi hoa sen, dòng phẳng, tia sục khí, phun sương
- Kiểu phun phù hợp cho mọi khu vực ứng dụng.
Chất liệu nhựa mềm
- Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại.
Đĩa tắm có thể tháo rời
- Để làm sạch màng của đầu phun bị tắc.
Van khóa nước 1 chiều
- Cho các phụ kiện gắn với ống nước mà không bị văng tung tóe
Khớp nối thông dụng (1/2'', 5/8'', 3/4'')
- Phù hợp cho tất cả các loại ống nước tiêu chuẩn
Hệ thống nhấn mở
- Phù hợp với nhiều sản phẩm khác nhau
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,22
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,349
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|192 x 70 x 162
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 4
- Tay cầm có thể xoay
- Khóa trên tay cầm
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Chế độ tự xả
- Chất liệu nhựa mềm
- Kiểu phun: sương mịn
- Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Kiểu phun: tia xoáy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt
- Để làm sạch lá
- Để tưới nhẹ nhàng cho những cây nhạy cảm, ví dụ: cây con
- Hàng rào, bụi rậm