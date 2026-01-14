Một bộ dụng cụ sử dụng cho nhiều ứng dụng tưới nước. Súng phun đa chức năng thích ứng với các yêu cầu khác nhau của các loại cây khác nhau. Mẫu súng phun đa chức năng Plus không nhỏ giọt và có 4 kiểu phun: Phun xòe, phun tia, phun phẳng và phun sương. Điều này cho phép súng phun đa chức năng không chỉ làm chủ nhiệm vụ tưới nước mà giúp làm sạch nhẹ nhàng. Tay cầm có thể xoay với một cò khóa có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, cho phép người dùng vận hành thoải mái, đây là điểm đặc trưng cho các sản phẩm tại Kärcher. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn có 2 khớp nối đa năng Plus chất lượng cao với tay cầm - một đầu bao gồm Aqua Stop - cũng như một Đầu nối G3/4" với bộ giảm ren G1/2".