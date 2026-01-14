Các yêu cầu cao đòi hỏi vật liệu chất lượng cao. Súng phun kim loại chất lượng cao không chỉ ngồi thoải mái trong việc cầm/nắm mà còn cực kỳ chắc chắn và bền, nhờ được hoàn thiện bằng kim loại. Tay cầm có thể xoay, khóa và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau. Lưu lượng nước có thể được điều chỉnh chỉ bằng một tay. Hơn nữa, súng phun kim loại cao cấp có 2 kiểu phun: phun tia và phun hình nón. Chúng có thể được điều chỉnh liên tục theo yêu cầu. Ví dụ, để tưới hoa và bồn cây hoặc để loại bỏ bụi bẩn trên sân thượng hoặc đồ nội thất sân vườn.