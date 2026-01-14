Súng phun kim loại cao cấp
Súng phun kim loại chất lượng cao và cực kỳ chắc chắn được chế tạo cho việc tưới nước trong thời gian dài và hỗ trợ cầm/nắm thoải mái.
Các yêu cầu cao đòi hỏi vật liệu chất lượng cao. Súng phun kim loại chất lượng cao không chỉ ngồi thoải mái trong việc cầm/nắm mà còn cực kỳ chắc chắn và bền, nhờ được hoàn thiện bằng kim loại. Tay cầm có thể xoay, khóa và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau. Lưu lượng nước có thể được điều chỉnh chỉ bằng một tay. Hơn nữa, súng phun kim loại cao cấp có 2 kiểu phun: phun tia và phun hình nón. Chúng có thể được điều chỉnh liên tục theo yêu cầu. Ví dụ, để tưới hoa và bồn cây hoặc để loại bỏ bụi bẩn trên sân thượng hoặc đồ nội thất sân vườn.
Tính năng và ưu điểm
Tay cầm có thể xoay
- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.
Dễ điều khiển
- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.
Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng
- Để tiện lợi và tưới nước liên tục.
Các chế độ phun khác nhau: phun thẳng, phun theo hình nón
- Lý tưởng để tưới (vòi phun hình nón), để làm sạch (vòi phun thẳng).
Chất liệu nhựa mềm
- Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại.
Yếu tố kim loại chất lượng cao
- Để có thêm độ bền và tuổi thọ lâu dài.
- Đặc biệt vừa vặn trong tay để thao tác thoải mái.
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,225
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,25
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|225 x 42 x 105
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 2
- Tay cầm có thể xoay
- Khóa trên tay cầm
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Chế độ tự xả
- Chất liệu nhựa mềm
- Kim loại
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Videos
Khu vực ứng dụng
- Bồn hoa, mảng rau
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt