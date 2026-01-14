Súng phun đa năng Premium, được làm từ các nguyên tố kim loại chất lượng cao, cực kỳ chắc chắn và bền. Với 4 kiểu phun - vòi hoa sen, tia phẳng ngang, tia thổi khí và phun sương mịn - hỗ trợ tưới các loại cây khác nhau với các yêu cầu riêng. Vòi phun sương nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo cho những loại cây nhạy cảm, trong khi đó vòi hoa sen lại lý tưởng để tưới cây và bồn hoa. Ví dụ, với dòng chảy phẳng ngang, có thể làm sạch các bề mặt bẩn nhẹ. Và tia thổi khí cho phép lưu lượng nước lớn, rất hữu ích để làm đầy các thùng chứa. Công nghệ màng lọc tiên tiến trên đầu phun, do Kärcher phát triển, đảm bảo sử dụng không bị nhỏ giọt. Tay cầm có thể xoay, khóa và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, dễ cầm nắm và cho phép cá nhân vận hành thoải mái. Lưu ý: Các loại súng phun từ Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop và có thể được kết nối với vòi vườn của bạn mà không gặp bất kỳ sự cố nào.