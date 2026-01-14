Súng phun kim loại đa năng Premium
Súng phun đa năng chất lượng cao được làm từ kim loại có thể tưới các loại cây khác nhau tùy theo yêu cầu. Bao gồm tay cầm có thể xoay và đầu phun không nhỏ giọt.
Súng phun đa năng Premium, được làm từ các nguyên tố kim loại chất lượng cao, cực kỳ chắc chắn và bền. Với 4 kiểu phun - vòi hoa sen, tia phẳng ngang, tia thổi khí và phun sương mịn - hỗ trợ tưới các loại cây khác nhau với các yêu cầu riêng. Vòi phun sương nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo cho những loại cây nhạy cảm, trong khi đó vòi hoa sen lại lý tưởng để tưới cây và bồn hoa. Ví dụ, với dòng chảy phẳng ngang, có thể làm sạch các bề mặt bẩn nhẹ. Và tia thổi khí cho phép lưu lượng nước lớn, rất hữu ích để làm đầy các thùng chứa. Công nghệ màng lọc tiên tiến trên đầu phun, do Kärcher phát triển, đảm bảo sử dụng không bị nhỏ giọt. Tay cầm có thể xoay, khóa và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, dễ cầm nắm và cho phép cá nhân vận hành thoải mái. Lưu ý: Các loại súng phun từ Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop và có thể được kết nối với vòi vườn của bạn mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ màng đặc biệt
- Đảm bảo sử dụng chống nhỏ giọt trong quá trình thay đổi kiểu phun và sau khi cắt nước.
Tay cầm có thể xoay
- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.
Dễ điều khiển
- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.
Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng
- Để tiện lợi và tưới nước liên tục.
Bốn kiểu phun có thể lựa chọn với chức năng khóa: Vòi hoa sen, dòng phẳng, tia sục khí, phun sương
- Kiểu phun phù hợp cho mọi khu vực ứng dụng.
Chất liệu nhựa mềm
- Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại.
Yếu tố kim loại chất lượng cao
- Thêm độ bền và tuổi thọ lâu dài.
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Đĩa tắm có thể tháo rời
- Để làm sạch màng của đầu phun bị tắc.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,335
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,36
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 70 x 130
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 4
- Tay cầm có thể xoay
- Khóa trên tay cầm
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Chế độ tự xả
- Chất liệu nhựa mềm
- Kim loại
- Kiểu phun: sương mịn
- Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang
- Kiểu phun: tia xịt có pha khí
- Kiểu phun: tia xoáy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau
- Để tưới cây trong chậu
- Để làm sạch lá
- Để tưới nhẹ nhàng cho những cây nhạy cảm, ví dụ: cây con
- Hàng rào, bụi rậm