Súng phun Plus
Tưới nước thoải mái: Súng phun Plus có thể hoạt động riêng lẻ nhờ tay cầm có thể xoay. Lý tưởng cho các công việc tưới nước đơn giản.
Súng phun Plus với tay cầm có thể xoay, cò khóa được và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau. Ngoài ra, súng phun sử dụng chất liệu nhựa mềm thoải mái và giúp bảo vệ súng. Súng phun có thể vận hành bằng một tay, lưu lượng nước cũng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Súng phun Plus có 2 kiểu phun: phun tia và phun hình nón. Kiểu phun có thể điều chỉnh liên tục để phù hợp với yêu cầu - ví dụ, để tưới hoa và bồn cây hoặc để loại bỏ bụi bẩn trên sân thượng hoặc đồ nội thất sân vườn.
Tính năng và ưu điểm
Tay cầm có thể xoay
- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.
Dễ điều khiển
- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.
Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng
- Để tiện lợi và tưới nước liên tục.
Các chế độ phun khác nhau: phun thẳng, phun theo hình nón
- Lý tưởng để tưới (vòi phun hình nón), để làm sạch (vòi phun thẳng).
Chất liệu nhựa mềm
- Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại.
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,13
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,157
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|210 x 42 x 105
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 2
- Tay cầm có thể xoay
- Khóa trên tay cầm
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Chế độ tự xả
- Chất liệu nhựa mềm
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Videos
Khu vực ứng dụng
- Bồn hoa, mảng rau
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt