Súng phun Plus với tay cầm có thể xoay, cò khóa được và có thể hướng về phía trước hoặc phía sau. Ngoài ra, súng phun sử dụng chất liệu nhựa mềm thoải mái và giúp bảo vệ súng. Súng phun có thể vận hành bằng một tay, lưu lượng nước cũng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Súng phun Plus có 2 kiểu phun: phun tia và phun hình nón. Kiểu phun có thể điều chỉnh liên tục để phù hợp với yêu cầu - ví dụ, để tưới hoa và bồn cây hoặc để loại bỏ bụi bẩn trên sân thượng hoặc đồ nội thất sân vườn.