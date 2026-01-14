Chuôi ống nước
Kết nối vòi nước với ống dẫn nước
Tính năng và ưu điểm
Để kết nối các vòi nước không có ren
- Sử dụng phổ biến
- Đường kính vòi nước từ 15 - 20 mm
- Dễ lắp đặt.
- Tương thích với hầu hết tất cả các khớp.
Thông số kỹ thuật
|Đường kính ngoài (mm)
|15 / 20
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,039
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,052
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|62 x 58 x 50
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác