Chuôi ống nước

Kết nối vòi nước với ống dẫn nước

Tính năng và ưu điểm
Để kết nối các vòi nước không có ren
  • Sử dụng phổ biến
Giảm
  • Đường kính vòi nước từ 15 - 20 mm
Thép không gì
  • Dễ lắp đặt.
Hệ thống nhấn mở
  • Tương thích với hầu hết tất cả các khớp.
Thông số kỹ thuật

Đường kính ngoài (mm) 15 / 20
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,039
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,052
Kích thước (D x R x C) (mm) 62 x 58 x 50

Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
  • Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác