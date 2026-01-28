HBX 2.10 Compact
Hộp cuộn ống nhỏ gọn dành cho ban công, sân thượng, vườn nhỏ và các kỳ nghỉ cắm trại. Tháo, lắp và cuộn ống nhanh chóng, tiện lợi. Lý tưởng để cất giữ tiết kiệm không gian trong căn hộ.
Hộp cuộn ống HBX 2.10 là giải pháp lý tưởng để tưới cây trên ban công, sân thượng, trong các khu vườn nhỏ hoặc sử dụng trong các chuyến đi cắm trại. Sản phẩm được cung cấp sẵn sàng sử dụng, với tất cả phụ kiện cần thiết cho nhu cầu sử dụng ngoài trời. Ống nước có thể được cuộn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng nhờ tay quay gấp. Ngoài ra, với hệ thống chống nhỏ giọt hiệu quả cùng hai đầu nối Aqua Stop, việc tháo lắp trở nên đơn giản và không bị bắn nước. Kết hợp với thiết kế lưu trữ thông minh cho phụ kiện và đầu ống, hộp cuộn giúp ngăn chặn tình trạng nước nhỏ giọt gây vết trên thảm hoặc sàn gỗ. Kích thước nhỏ gọn, hộp có thể được cất giữ trong những không gian hẹp nhất, ví dụ như tủ dưới bồn rửa bếp. Ngoài ra, hộp còn có thể được gắn lên tường. Hộp cuộn ống cũng thích hợp để làm ống cấp nước cho các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 4.
Tính năng và ưu điểm
Hộp cuộn ống nhỏ gọnTiết kiệm không gian lưu trữ, thậm chí vừa trong tủ dưới bồn rửa.
Tay quay có thể gập lạiCuộn ống đáng tin cậy và lưu trữ tiết kiệm không gian.
Sẵn sàng sử dụng ngayTất cả các phụ kiện cần thiết để lắp đặt ngoài trời (vòi phun, đầu nối, đầu kết nối vòi ngoài trời) đều có trong phạm vi cung cấp.
Hệ thống cất giữ thông minh cho phụ kiện và đầu nối ống nước.
- Ngăn ngừa vết nước trên thảm hoặc sàn gỗ.
- Tất cả phụ kiện đều được cất gọn ngay trên hộp để tiết kiệm không gian.
Hai đầu nối ống có tính năng Aqua Stop.
- Tháo lắp dễ dàng mà không bị bắn nước.
Phù hợp để lắp đặt trên tường.
- Các điểm treo được tích hợp ở mặt sau vỏ hộp để lắp đặt trên tường.
Nhẹ
- Dễ dàng di chuyển và không gây đau lưng.
Nhiều tùy chọn định vị cho ống cấp nước.
- Ngăn ngừa tình trạng gập ống để nước chảy liên tục và kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Chân đế chắc chắn và an toàn.
- Dễ dàng tháo cuộn, ngay cả khi đang di chuyển.
Tay cầm công thái học
- Dễ sử dụng và di chuyển.
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|10
|Công suất ống (m)
|10 (5/16")
|Ống nối (m)
|2 (5/16")
|Áp suất nổ (bar)
|24
|Khoảng cách bu lông để lắp tường (mm)
|80
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,47
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,835
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|225 x 360 x 387
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Scope of supply
- Khớp nối ống nước van một chiều: 2 Unit
- Đầu nước vào: 1 Unit
- Đâù phun Plus 2.645-177.0: 1 Unit
- Ống 5/16 '': 10 m
- Ống nối 5/16'': 2 m
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Ốc vít và tắc kê gắn lên tường
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Khu vực nhỏ
- Ở nhà
- Khi di chuyển.
- Nhà di động
- Lều/ thiết bị cắm trại