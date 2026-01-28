Hộp cuộn ống HBX 2.10 là giải pháp lý tưởng để tưới cây trên ban công, sân thượng, trong các khu vườn nhỏ hoặc sử dụng trong các chuyến đi cắm trại. Sản phẩm được cung cấp sẵn sàng sử dụng, với tất cả phụ kiện cần thiết cho nhu cầu sử dụng ngoài trời. Ống nước có thể được cuộn lại một cách nhanh chóng và dễ dàng nhờ tay quay gấp. Ngoài ra, với hệ thống chống nhỏ giọt hiệu quả cùng hai đầu nối Aqua Stop, việc tháo lắp trở nên đơn giản và không bị bắn nước. Kết hợp với thiết kế lưu trữ thông minh cho phụ kiện và đầu ống, hộp cuộn giúp ngăn chặn tình trạng nước nhỏ giọt gây vết trên thảm hoặc sàn gỗ. Kích thước nhỏ gọn, hộp có thể được cất giữ trong những không gian hẹp nhất, ví dụ như tủ dưới bồn rửa bếp. Ngoài ra, hộp còn có thể được gắn lên tường. Hộp cuộn ống cũng thích hợp để làm ống cấp nước cho các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 4.