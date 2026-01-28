Tiện dụng và trang bị đầy đủ phụ kiện, phù hợp cho vườn có diện tích nhỏ và vừa. Sản phẩm có độ bền cao. Nhỏ gọn để sử dụng và cất trữ. Bao gồm các phụ kiện: móc treo tường, 15m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4''...tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu ngay công việc chăm sóc khu vườn nhà bạn.