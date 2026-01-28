Guồng ống cuốn HR 25
Sản phẩm có độ bền cao. Bao gồm móc treo tường, 15m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4''. Sẵn sàng để sử dụng ngay.
Tiện dụng và trang bị đầy đủ phụ kiện, phù hợp cho vườn có diện tích nhỏ và vừa. Sản phẩm có độ bền cao. Nhỏ gọn để sử dụng và cất trữ. Bao gồm các phụ kiện: móc treo tường, 15m ống nước 1/2'' PrimoFlex, đầu phun, bộ 4 khớp nối, đầu nước vào 3/4''...tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu ngay công việc chăm sóc khu vườn nhà bạn.
Tính năng và ưu điểm
Móc treo tường, ống dây 15 m 1/2" PrimoFlex® hose, đầu phun, Bộ 4 khớp nối gồm: (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) và đầu nước vào.
- Sẵn sàng sử dụng
Kích cỡ nhỏ gọn
- Dễ dàng cất trữ
Khung sắt dễ sử dụng và di động
- Bền khỏe và không bị ăn mòn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|15
|Công suất ống (m)
|Tối đa 15 (1/2")
|Áp suất nổ (bar)
|24
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,84
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3,45
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|265 x 300 x 305
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác