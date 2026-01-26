Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 nhỏ gọn, giúp dễ dàng tháo ống dây và cuộn lại mà không bị rối. Cơ chế thu dây hoạt động tự động, trơn tru và ổn định. Nhờ kích thước nhỏ gọn và giá đỡ tường phẳng, guồng ống có thể được gắn trực tiếp lên tường mà không chiếm nhiều diện tích. Hơn nữa, phạm vi xoay từ 0 ° đến 180 ° có thể được thiết lập tùy chỉnh nhằm tránh gây hư hỏng cho tường và các vật dụng đặt xung quanh.