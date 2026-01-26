Guồng ống cuốn tự động CR 7.220
Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 cao cấp với chức năng thu dây tự động và cơ chế cuộn ống êm ái. Có thể xoay từ 0 ° đến 180 °, với điểm dừng xoay có thể điều chỉnh và giá đỡ treo tường phẳng tiết kiệm không gian.
Guồng ống cuốn tự động CR 7.220 nhỏ gọn, giúp dễ dàng tháo ống dây và cuộn lại mà không bị rối. Cơ chế thu dây hoạt động tự động, trơn tru và ổn định. Nhờ kích thước nhỏ gọn và giá đỡ tường phẳng, guồng ống có thể được gắn trực tiếp lên tường mà không chiếm nhiều diện tích. Hơn nữa, phạm vi xoay từ 0 ° đến 180 ° có thể được thiết lập tùy chỉnh nhằm tránh gây hư hỏng cho tường và các vật dụng đặt xung quanh.
Tính năng và ưu điểm
Bao gồm 20 plus - 2m dây ống 1/2'', không chứa phthalate
Đâù phun Plus 2.645-177.0
1 khớp nối ống nước
1 khớp nối ống nước van một chiều
Đầu nước vào G3/4 và G1/2 reducer
Tiện dụng
Tất cả trong một
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Áp suất nổ (bar)
|24
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|10,771
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,85
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|260 x 506 x 420
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh