Xe đẩy ống HT 4.520 Kit 1/2 "
Xe đẩy ống di động với móc lưu trữ và giá đỡ phụ kiện. Với phuộc đẩy có thể điều chỉnh độ cao, bộ điều hợp kết nối góc cạnh, tay quay tự do và chức năng gấp tinh vi.
Xe đẩy ống HT 4.520 Kit 1/2 "mới, được lắp ráp hoàn chỉnh với bộ lưu trữ phụ kiện cho máy phun, ống phun, v.v., cũng như các móc lưu trữ cho ống ngắn giúp việc kéo ống dài qua khu vườn không còn cần thiết nữa vì xe đẩy có thể điều khiển, luôn ở bên cạnh người dùng để tưới nước. Ống dài được nối với vòi, cuộn trên mặt đất. Sau đó, việc tưới nước được thực hiện thuận tiện xung quanh xe đẩy ống bằng cách sử dụng ống phun ngắn. Hơn nữa, xe đẩy ống HT 4.520 kit 1/2 " rất dễ cất giữ và không chiếm diện tích nhờ khả năng gấp sáng tạo. Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao, ống PrimoFlex® 20 m 1/2 ", đầu phun, 3 khớp nối ống, 1 khớp nối ống với Aqua Stop, chuôi nối G3/4 và bộ giảm ren G1/2.
Tính năng và ưu điểm
Đầu nối ống tiêu chuẩn 1x với Aqua Stop
Ống PrimoFlex® 20 m 1/2 "
3x đầu nối ống tiêu chuẩn
Kết nối ống nước
Tất cả trong một
Ống phun hoặc tùy chọn đính kèm vòi phun
- Để có tính di động cao hơn
Tay quay tự do
- Dễ dàng xử lý khi cuộn và tháo ống
Đầu nước vào G3/4 và G1/2 reducer
Bánh xe cỡ lớn
- Để có tính di động cao hơn
Tay cầm có thể điều chỉnh chiều dài
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|20
|Công suất ống (m)
|Tối đa 20 (1/2")
|Áp suất nổ (bar)
|24
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|4,927
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,02
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|440 x 485 x 857
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Thiết bị
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác