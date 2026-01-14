Xe đẩy ống HT 4.520 Kit 1/2 "mới, được lắp ráp hoàn chỉnh với bộ lưu trữ phụ kiện cho máy phun, ống phun, v.v., cũng như các móc lưu trữ cho ống ngắn giúp việc kéo ống dài qua khu vườn không còn cần thiết nữa vì xe đẩy có thể điều khiển, luôn ở bên cạnh người dùng để tưới nước. Ống dài được nối với vòi, cuộn trên mặt đất. Sau đó, việc tưới nước được thực hiện thuận tiện xung quanh xe đẩy ống bằng cách sử dụng ống phun ngắn. Hơn nữa, xe đẩy ống HT 4.520 kit 1/2 " rất dễ cất giữ và không chiếm diện tích nhờ khả năng gấp sáng tạo. Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao, ống PrimoFlex® 20 m 1/2 ", đầu phun, 3 khớp nối ống, 1 khớp nối ống với Aqua Stop, chuôi nối G3/4 và bộ giảm ren G1/2.