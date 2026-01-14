Bộ kết nối
Bao gồm 2 khớp nối ống nước, 1 ngõ nối và 1.5m ống dây PrimoFlex®
Bao gồm 2 khớp nối ống nước, 1 ngõ nối và 1.5m ống dây PrimoFlex® 5.8''
Tính năng và ưu điểm
1.5m ống dây PrimoFlex® 5.8"
2 x khớp nối ống nước (mã 2.645-191.0)
- Phù hợp với mọi loại ống nước
Kết nối xe ống dây và vòi nước
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|5/8″
|Chiều dài ống nước (m)
|1,5
|Kích thước cổ ren
|G3/4
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,238
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,343
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|210 x 210 x 58
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác