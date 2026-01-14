Bộ kết nối

Bao gồm 2 khớp nối ống nước, 1 ngõ nối và 1.5m ống dây PrimoFlex®

Tính năng và ưu điểm
1.5m ống dây PrimoFlex® 5.8"
2 x khớp nối ống nước (mã 2.645-191.0)
  • Phù hợp với mọi loại ống nước
Kết nối xe ống dây và vòi nước
Thông số kỹ thuật

Đường kính 5/8″
Chiều dài ống nước (m) 1,5
Kích thước cổ ren G3/4
Màu sắc Vàng
Trọng lượng (Kg) 0,238
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,343
Kích thước (D x R x C) (mm) 210 x 210 x 58

Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.

Khu vực ứng dụng
  • Tưới vườn
  • Dành cho khu vườn có diện tích lớn
  • Để tưới cây trong chậu
  • Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
  • Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác