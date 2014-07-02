Bộ lọc EPA cho máy chà sàn BR 45/22 và máy hút bụi lọc nước DS 6 của Kärcher giúp bảo vệ sức khỏe người dùng, ngăn chặn các hạt nhỏ trong không khí như hạt bụi hoặc chất gây dị ứng từ không khí ẩm ngưng tụ. Nhờ có gờ cao su mềm, bộ lọc có thể được tách rời và rửa sạch dễ dàng bằng nước.