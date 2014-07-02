Bộ lọc EPA
Bộ lọc EPA cho máy chà sàn BR 45/22 và máy hút bụi lọc nước DS 6 của Kärcher. Giữ lại các hạt bụi nhỏ và chất gây dị ứng từ không khí ẩm ngưng tụ.
Bộ lọc EPA cho máy chà sàn BR 45/22 và máy hút bụi lọc nước DS 6 của Kärcher giúp bảo vệ sức khỏe người dùng, ngăn chặn các hạt nhỏ trong không khí như hạt bụi hoặc chất gây dị ứng từ không khí ẩm ngưng tụ. Nhờ có gờ cao su mềm, bộ lọc có thể được tách rời và rửa sạch dễ dàng bằng nước.
Tính năng và ưu điểm
Có gờ cao su có thể được tháo rời và rửa sạch bằng nước
- Có thể tái sử dụng và bền
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,091
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,151
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|195 x 97 x 34