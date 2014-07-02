Đầu phun thay thế T-Racer

Đầu phun thay thế màu xám, chất lượng cao để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các dòng máy từ K2-K5.

Tính năng và ưu điểm
Vòi phun thay thế
  • Thay thế đầu phun cũ nhanh chóng và dễ dàng.
  • Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Áp suất cao - flat jet
  • Làm sạch bánh xe
  • Lý tưởng để làm sạch các khu vực rộng lớn.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
  • Làm sạch hiệu quả.
Thông số kỹ thuật

Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,028
Kích thước (D x R x C) (mm) 90 x 125 x 30
