Đầu phun thay thế T-Racer
Đầu phun thay thế màu xám, chất lượng cao để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các dòng máy từ K2-K5.
Đầu phun thay thế chất lượng cao, màu xám để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các cấp thiết bị K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Tính năng và ưu điểm
Vòi phun thay thế
- Thay thế đầu phun cũ nhanh chóng và dễ dàng.
- Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Áp suất cao - flat jet
- Làm sạch bánh xe
- Lý tưởng để làm sạch các khu vực rộng lớn.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Làm sạch hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,028
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|90 x 125 x 30