Đầu phun tùy chỉnh áp VP 120 Vario Power Jet
Đầu phun tùy chỉnh với khả năng chỉnh áp lực không giới hạn: từ phun chất tẩy rửa, phun nước với mức độ áp cao thấp khác nhau.
Đầu phun với khả năng tùy chỉnh áp lực không giới hạn. Lý tưởng để vệ sinh các khu vực xung quanh nhà và vườn như: làm sạch tường, đường, hàng rào hoặc xe ô tô. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao dòng K2 của Kärcher.
Tính năng và ưu điểm
Điều chỉnh liên tục
- Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.
Phun chất tẩy rửa ở áp lực thấp
- Áp lực có thể được điều chỉnh liên tục từ thấp đến cao.
Tiết kiệm nước
- Không cần thay đổi thân phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,148
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,202
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|445 x 42 x 42
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Mặt tiền
- Tường sân vườn và tường đá
- Lối đi
- Hàng rào
- Khu vực xung quanh nhà và vườn