Đầu phun với khả năng tùy chỉnh áp lực không giới hạn. Lý tưởng để vệ sinh các khu vực xung quanh nhà và vườn như: làm sạch tường, đường, hàng rào hoặc xe ô tô. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao dòng K2 của Kärcher.