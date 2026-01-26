Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay đầu phun nhanh chóng và đơn giản. Gồm ba cặp đầu phun cho các cấp hiệu suất máy phun rửa áp lực khác nhau, một đầu phun công suất để làm sạch các góc và cạnh kết hợp với thiết bị làm sạch T 400, T 450 và T 550, cũng như hai giá đỡ để cố định chúng tại chỗ. Các đầu phun thay thế phù hợp với các phụ kiện sau: thiết bị làm sạch T-Racer (trừ T 350) cho các dòng máy phun rửa áp lực cao K 2 đến K 7, thiết bị làm sạch rãnh PC 20 cho K 3 đến K 7, cũng như thiết bị làm sạch khung cho K 2 đến K 5.