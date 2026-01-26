Với bàn chà T-Racer T 450, các bề mặt lớn ở khu vực bên ngoài có thể được làm sạch hiệu quả, không bị văng và nhanh hơn đến 50% so với làm sạch bằng dụng cụ phun. Lý do cho điều này là cánh tay quay phản lực đôi, đảm bảo loại bỏ bụi bẩn trên các bề mặt lớn. Vòi phun bổ sung có thể được kích hoạt thuận tiện khi cần sử dụng bàn đạp, cũng cho phép làm sạch hiệu quả các góc và cạnh. T 450 cũng có lưới bảo vệ đặc biệt, cho phép làm sạch các khu vườn và các bề mặt sỏi khác. Áp suất có thể được điều chỉnh tối ưu bằng cách thay đổi khe hở vòi phun cho đối tượng được làm sạch. Điều này có nghĩa là cả các bề mặt cứng như đá và bê tông, và các bề mặt nhạy cảm hơn như gỗ, đều có thể được làm sạch. Nhờ hiệu ứng thủy phi cơ, T-Racer đặc biệt dễ điều khiển. Và thậm chí các bề mặt thẳng đứng như cửa nhà để xe có thể được làm sạch ngay lập tức nhờ vào tay cầm thực tế. Bàn chà T-Racer T 450 phù hợp với các dòng máy phun rửa từ K 4 đến K 7.