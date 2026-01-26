Thiết bị chà sàn T 450 T-Racer
Làm sạch các bề mặt lớn mà không văng: Bàn chà T-Racer T 450. Vòi phun năng lượng bổ sung các góc và cạnh để làm sạch, lưới bảo vệ cho bề mặt sỏi, điều chỉnh áp suất làm sạch.
Với bàn chà T-Racer T 450, các bề mặt lớn ở khu vực bên ngoài có thể được làm sạch hiệu quả, không bị văng và nhanh hơn đến 50% so với làm sạch bằng dụng cụ phun. Lý do cho điều này là cánh tay quay phản lực đôi, đảm bảo loại bỏ bụi bẩn trên các bề mặt lớn. Vòi phun bổ sung có thể được kích hoạt thuận tiện khi cần sử dụng bàn đạp, cũng cho phép làm sạch hiệu quả các góc và cạnh. T 450 cũng có lưới bảo vệ đặc biệt, cho phép làm sạch các khu vườn và các bề mặt sỏi khác. Áp suất có thể được điều chỉnh tối ưu bằng cách thay đổi khe hở vòi phun cho đối tượng được làm sạch. Điều này có nghĩa là cả các bề mặt cứng như đá và bê tông, và các bề mặt nhạy cảm hơn như gỗ, đều có thể được làm sạch. Nhờ hiệu ứng thủy phi cơ, T-Racer đặc biệt dễ điều khiển. Và thậm chí các bề mặt thẳng đứng như cửa nhà để xe có thể được làm sạch ngay lập tức nhờ vào tay cầm thực tế. Bàn chà T-Racer T 450 phù hợp với các dòng máy phun rửa từ K 4 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
2 đầu phun xoay
- Hiệu suất làm sạch cao - đặc biệt phù hợp cho diện tích lớn.
Phụ kiện chống văng nước
- Không bắn nước tung tóe.
Tích hợp đầu phun power bổ sung
- Dễ dàng chuyển đổi từ đầu phun T-Racer nozzles sang đầu phun Power bằng công tắc bàn đạp.
Lưới bảo vệ đặc biệt để làm sạch bề mặt sỏi
- Lưới bảo vệ dạng lưới mịn cho phép làm sạch bề mặt sỏi, ví dụ: trong các khu vườn kiểu Nhật.
Điều chỉnh độ dài
- Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.
- Làm sạch dựa trên nhu cầu của các bề mặt nhạy cảm và không nhạy cảm nhờ khe hở vòi có thể điều chỉnh phù hợp với vật thể.
Tay cầm
- Vệ sinh bề mặt thẳng đứng.
Hiệu ứng thủy phi cơ
- Thiết bị làm sạch di chuyển trên sàn và đảm bảo làm sạch dễ dàng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,136
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,84
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|790 x 321 x 1011
Videos
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Sân hiên
- Cửa nhà để xe
- Tường sân vườn và tường đá
- Lối đi