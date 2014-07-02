Giải pháp thông minh 2 trong 1 để làm sạch máng xối và các đường ống bị nghẹt! Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối cải tiến của Kärcher tự hoạt động - với áp suất cao. Bộ dụng cụ làm sạch máng xối và đường ống được lắp với hai vòi phun khác nhau: một vòi làm sạch đường ống với bốn đầu phun áp suất cao hướng ra phía sau và một vòi làm sạch rãnh để gắn vòi vào xe trượt. Người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng bất cứ lúc nào. Ống không gấp khúc với đầu nối bằng đồng đảm bảo độ bền. Ống dây dài 20m. Bộ làm sạch máng xối và đường ống phù hợp với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.