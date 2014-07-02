Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20
Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động - với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.
Giải pháp thông minh 2 trong 1 để làm sạch máng xối và các đường ống bị nghẹt! Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối cải tiến của Kärcher tự hoạt động - với áp suất cao. Bộ dụng cụ làm sạch máng xối và đường ống được lắp với hai vòi phun khác nhau: một vòi làm sạch đường ống với bốn đầu phun áp suất cao hướng ra phía sau và một vòi làm sạch rãnh để gắn vòi vào xe trượt. Người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng bất cứ lúc nào. Ống không gấp khúc với đầu nối bằng đồng đảm bảo độ bền. Ống dây dài 20m. Bộ làm sạch máng xối và đường ống phù hợp với các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.
Tính năng và ưu điểm
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Loại bỏ tắc nghẽn đường ống hiệu quả và nhanh chóng.
Four backward-firing high-pressure jets
- Di chuyển dễ dàng qua đường ống.
Bảo vệ gấp khúc
- Chống xoắn dây.
Khớp nối
- Bền chặt.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài (m)
|20
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,26
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,541
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 340 x 100
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch cống rãnh
- Làm sạch đường ống dẫn xuống
- Vệ sinh máng xối mái