Túi lọc bụi máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic - 4 cái

Được thiết kế cho các máy hút bụi khô và ướt WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic: túi lọc vải 3 lớp giúp duy trì lực hút lâu dài và giữ bụi hiệu quả.

Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện đặc biệt cho WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic
Chất liệu lông cừu chống rách đặc biệt phù hợp với các ứng dụng làm sạch đòi hỏi khắt khe
Chất liệu lông cừu 3 lớp giúp giữ bụi tối đa và mang lại lực hút tối ưu
Thông số kỹ thuật

Màu sắc Trắng
Trọng lượng (Kg) 0,262
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,313
Kích thước (D x R x C) (mm) 215 x 230 x 6
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
  • Bụi bẩn khô
  • Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.