Túi lọc bụi máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic - 4 cái

Được thiết kế cho các máy hút bụi khô và ướt WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic: túi lọc vải 3 lớp giúp duy trì lực hút lâu dài và giữ bụi hiệu quả.