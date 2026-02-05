Túi lọc bụi máy hút bụi WD 1/WD 1s Classic - 4 cái
Được thiết kế cho các máy hút bụi khô và ướt WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic: túi lọc vải 3 lớp giúp duy trì lực hút lâu dài và giữ bụi hiệu quả.
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện đặc biệt cho WD 1 / WD 1 Classic / WD 1s Classic
Chất liệu lông cừu chống rách đặc biệt phù hợp với các ứng dụng làm sạch đòi hỏi khắt khe
Chất liệu lông cừu 3 lớp giúp giữ bụi tối đa và mang lại lực hút tối ưu
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,262
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,313
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|215 x 230 x 6
Khu vực ứng dụng
- Bụi bẩn khô
- Tất cả trong một: Loại bỏ tất cả các loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày.