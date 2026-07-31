Appareil de chargement rapide Battery Power+ 36/60
Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.
Fonctionnalités et avantages
CompatibilitéRecharge toutes les batteries interchangeables Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.
Chargeur rapide performantGarantit des durées de chargement réduites.
Design compact, épuré et moderneManiement simple.
Support mural
- Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide
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batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah:
45 min (80 %) / 76 min (100 %)
batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/7,5 Ah:
58 min (80 %) / 92 min (100 %)
batterie rechargeable Battery Power 36 V/5,0 Ah:
40 min (80 %) / 68 min (100 %)
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 137 x 82