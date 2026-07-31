Appareil de chargement rapide Battery Power+ 36/60

Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.

Fonctionnalités et avantages
Appareil de chargement rapide Battery Power+ 36/60: Compatibilité
Compatibilité
Recharge toutes les batteries interchangeables Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.
Appareil de chargement rapide Battery Power+ 36/60: Chargeur rapide performant
Chargeur rapide performant
Garantit des durées de chargement réduites.
Appareil de chargement rapide Battery Power+ 36/60: Design compact, épuré et moderne
Design compact, épuré et moderne
Maniement simple.
Support mural
  • Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah:
45 min (80 %) / 76 min (100 %)

batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/7,5 Ah:
58 min (80 %) / 92 min (100 %)

batterie rechargeable Battery Power 36 V/5,0 Ah:
40 min (80 %) / 68 min (100 %)
Couleur anthracite
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 192 x 137 x 82
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