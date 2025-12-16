Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus
Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.
Une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit pas moins de 3 fonctions importantes en un seul produit. Appliquer la mousse, décoller les saletés tenaces à l'aide d'un jet plat haute pression ou utiliser une brosse souple pour un nettoyage à la fois particulièrement efficace et en douceur – le tout sans changer d'accessoire une seule fois. La fonction souhaitée est sélectionnée à l'aide d'un levier situé dans la zone de préhension de la brosse. Ainsi, cette brosse s'illustre par une utilisation particulièrement polyvalente, permet de gagner du temps, offre une prise en main confortable et garantit toujours un résultat de nettoyage propre, y compris sur les surfaces délicates comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Le réservoir à détergent intégré permet une utilisation prolongée sans avoir à faire l'appoint.
Fonctionnalités et avantages
Produit 3 en 1 réunissant 3 outils de nettoyage essentiels : canon à mousse, jet plat haute pression et brosse
- Possibilités d'utilisation variées grâce à l'association d'outils essentiels.
- Plus de confort pour un nettoyage en profondeur et efficace.
Sélection rapide et intuitive de la fonction souhaitée à l'aide d'un levier situé dans la zone de préhension de la brosse
- Sélection intuitive des fonctions.
- Nettoyage efficace sans avoir à changer d'accessoire.
Réservoir à détergent intégré dans la tête de brossage
- Mousse puissante pour décoller rapidement et efficacement même les saletés incrustées.
- Pour une utilisation prolongée sans avoir à faire l'appoint. Permet de gagner du temps.
Brosse à poils souples, adaptée à une multitude de surfaces différentes
- Nettoyage en douceur, y compris des surfaces délicates comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Zones d’application
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Stores vénitiens/volets roulants
- Portes de garage
- Véhicules
- Motos et scooters
- Jardin d'hiver
- Revêtement de balcon
- Rebords de fenêtre
- Écrans de séparation