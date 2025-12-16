Une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit pas moins de 3 fonctions importantes en un seul produit. Appliquer la mousse, décoller les saletés tenaces à l'aide d'un jet plat haute pression ou utiliser une brosse souple pour un nettoyage à la fois particulièrement efficace et en douceur – le tout sans changer d'accessoire une seule fois. La fonction souhaitée est sélectionnée à l'aide d'un levier situé dans la zone de préhension de la brosse. Ainsi, cette brosse s'illustre par une utilisation particulièrement polyvalente, permet de gagner du temps, offre une prise en main confortable et garantit toujours un résultat de nettoyage propre, y compris sur les surfaces délicates comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Le réservoir à détergent intégré permet une utilisation prolongée sans avoir à faire l'appoint.