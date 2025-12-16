Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus
La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.
La haute pression contre les encrassements importants : la brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus est idéale pour l'élimination des saletés tenaces sur les surfaces de petite et moyenne superficies. Les 3 buses haute pression intégrées assurent non seulement des résultats éclatants, mais offrent également un rendement surfacique optimal. Pour un nettoyage efficace et sans effort de l'ensemble des coins et des bords, la buse latérale peut être tournée de 40 degrés. Par la même occasion, l'utilisateur est protégé de toutes les éclaboussures. Autre avantage : grâce à sa forme compacte, la PS 30 Plus est particulièrement adaptée au nettoyage des marches d'escalier. La tête de brossage de la brosse nettoyante haute performance est également mobile et utilisable de manière flexible : afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, celle-ci est orientable à 360 degrés. Après le nettoyage, toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables.
Fonctionnalités et avantages
Buse latérale orientableNettoyage parfait de l'ensemble des coins et des bords sans éclaboussures.
Tête de brosse orientable sur 360°Pour une flexibilité maximale dans les endroits difficiles à atteindre.
Brosse annulaire (également sur la buse latérale)Protection contre les éclaboussures, quel que soit le réglage des buses.
Trois buses haute pression
- Nettoyage efficace des saletés tenaces.
Design compact
- Permet un nettoyage confortable dans les passages étroits.
Combinaison de la haute pression et de la pression manuelle de la brosse
- Garantit un nettoyage particulièrement efficace en comparaison avec les brosses classiques.
Raclette.
- Raclage facile de l'eau sale. Remplacement possible sans outils.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|749 x 264 x 768
Zones d’application
- Escaliers
- Terrasses
- Balcon
- Allées, entrées de garage