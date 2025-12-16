Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. En effet, avec 50 % de puissance de nettoyage en plus à consommation de ressources identique, l'eco!Booster offre 50 % d'efficacité hydraulique et énergétique en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher. Cela permet une progression très efficace et rapide entraînant des économies de temps, d'eau et d'électricité. Grâce au décapage très uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Parallèlement, l'eco!Booster s'illustre par son confort d'utilisation : grâce au raccord Quick Connect universel, l'eco!Booster s'installe facilement sur la rallonge de lance du pistolet haute pression. L'eco!Booster 3000 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories de pression de 1 700 à 3 000 psi avec raccord Quick Connect 1/4".