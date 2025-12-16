eco!Booster 3000
Pour un nettoyage rapide et en profondeur. L'eco!Booster offre 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher. Cela permet de faire des économies d'eau, d'électricité et de temps.
Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. En effet, avec 50 % de puissance de nettoyage en plus à consommation de ressources identique, l'eco!Booster offre 50 % d'efficacité hydraulique et énergétique en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher. Cela permet une progression très efficace et rapide entraînant des économies de temps, d'eau et d'électricité. Grâce au décapage très uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Parallèlement, l'eco!Booster s'illustre par son confort d'utilisation : grâce au raccord Quick Connect universel, l'eco!Booster s'installe facilement sur la rallonge de lance du pistolet haute pression. L'eco!Booster 3000 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories de pression de 1 700 à 3 000 psi avec raccord Quick Connect 1/4".
Fonctionnalités et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Nettoyage en profondeur, rapide et durable
Nettoyage plus rapide
- Pour un nettoyage en profondeur en moins de temps
50 % d'efficacité hydraulique en plus*
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus*
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher de 1 700 à 3 000 psi
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|226 x 104 x 42
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Sur la base de 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades de petites maisons
- Clôtures
- Surfaces dans la maison et le jardin