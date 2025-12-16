Lance coudée

La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Fonctionnalités et avantages
Lance coudée extra longue (env. 1 m)
  • Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Haute pression - jet plat
  • Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.5
Poids emballage inclus (kg) 0.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 930 x 43 x 116
Zones d’application
  • Les châssis de voitures
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Poubelles
  • Récupérateurs d'eau de pluie
  • Passages de roue
  • Fûts
  • Escaliers