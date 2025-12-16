Lance coudée
La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d’accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Lance coudée extra longue (env. 1 m)
- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Haute pression - jet plat
- Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|930 x 43 x 116
Videos
Zones d’application
- Les châssis de voitures
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poubelles
- Récupérateurs d'eau de pluie
- Passages de roue
- Fûts
- Escaliers