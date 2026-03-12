Raccord articulé

Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.

Raccord articulé réglable en continu à 180° pour nettoyer les endroits difficilement accessibles comme les volets roulants, les toits des véhicules ou les vérandas. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires. Le raccord articulé permet un nettoyage ergonomique.

Fonctionnalités et avantages
Articulation variable à 180°
  • Facilite considérablement le travail.
Raccord articulé Vario
  • Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Pivotante de façon flexible sur 180°
  • Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 214 x 47 x 84

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Zones d’application
  • Stores vénitiens/volets roulants
  • Jardin d'hiver
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Véhicules