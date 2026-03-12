Raccord articulé
Raccord articulé réglable en continu à 180° pour nettoyer les endroits difficilement accessibles comme les volets roulants, les toits des véhicules ou les vérandas. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires. Le raccord articulé permet un nettoyage ergonomique.
Fonctionnalités et avantages
Articulation variable à 180°
- Facilite considérablement le travail.
Raccord articulé Vario
- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Pivotante de façon flexible sur 180°
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|214 x 47 x 84
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Zones d’application
- Stores vénitiens/volets roulants
- Jardin d'hiver
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Véhicules