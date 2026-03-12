Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect
Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l’année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l’année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.
Rallonge de flexible haute pression pour le pistolet « Best » avec raccord pratique Quick Connect. La rallonge de flexible haute pression de 6 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d’action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre le pistolet avec raccord rapide Quick Connect et le flexible haute pression, pour un travail facilité. Le flexible de qualité supérieure DN 8 robuste, renforcé par une tresse textile, dispose d’une protection anti-coude et d’un raccord en laiton pour une longue durée de vie. La rallonge de flexible supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C. La rallonge de flexible peut également être utilisée avec des détergents. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 et à certains appareils de la classe K 2 à partir de l’année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.
Fonctionnalités et avantages
Rallonge de flexible de 6 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|6
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 245 x 55