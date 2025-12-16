Rallonge de lance à 1 niveau
Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.
Fonctionnalités et avantages
Lance avec extension 0,4m
- Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Design compact
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|446 x 45 x 45
Videos
Zones d’application
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)