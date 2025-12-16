Rallonge de lance à 1 niveau

Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.

Fonctionnalités et avantages
Lance avec extension 0,4m
  • Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Design compact
  • Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
  • Facile à utiliser
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 446 x 45 x 45
Videos
Zones d’application
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)