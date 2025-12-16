Set de nettoyage de canalisations pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l’élimination des bouchons. Quatre jets haute pression orientés vers l’arrière font avancer le flexible dans la canalisation pour la déboucher. Le flexible souple de qualité supérieure de 7,5 m de long, renforcé par une tresse textile, est équipé d’une buse en laiton extra-courte, pour un déplacement optimal dans les canalisations. Le flexible est également doté d’une protection anti-coude et d’un raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient pour une utilisation dans la maison et en extérieur avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.