Ideale per l'uso con acqua media e dura: il PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 per idropulitrici ad acqua calda con adattamento per la cura del sistema offre una protezione completa per il sistema a serpentina di riscaldamento con temperature dell'acqua fino a 150 °C. Pertanto, RM 110 garantisce un flusso d'acqua costante, prevenendo riduzioni delle prestazioni, risparmiando energia e prolungando significativamente la durata. Aiuta anche a ridurre le costose misure di decalcificazione della serpentina di riscaldamento e in generale a ridurre i costi di manutenzione. Inoltre il prodotto per la cura è conforme alla normativa HACCP, il che lo rende adatto all'uso nelle aziende di trasformazione alimentare ed è molto facile da usare poiché il pratico flacone Advance può essere utilizzato direttamente sulla macchina.