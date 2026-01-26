Detergente protettivo RM 110 Advance 1 ASF, 1l
Protegge le serpentine delle HDS dalla formazione di calcare, ruggine e incrostazioni (fino a 150°). Ha effetto protettivo sui tutti i componenti interni che entrano in contatto l'acqua.
Ideale per l'uso con acqua media e dura: il PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 per idropulitrici ad acqua calda con adattamento per la cura del sistema offre una protezione completa per il sistema a serpentina di riscaldamento con temperature dell'acqua fino a 150 °C. Pertanto, RM 110 garantisce un flusso d'acqua costante, prevenendo riduzioni delle prestazioni, risparmiando energia e prolungando significativamente la durata. Aiuta anche a ridurre le costose misure di decalcificazione della serpentina di riscaldamento e in generale a ridurre i costi di manutenzione. Inoltre il prodotto per la cura è conforme alla normativa HACCP, il che lo rende adatto all'uso nelle aziende di trasformazione alimentare ed è molto facile da usare poiché il pratico flacone Advance può essere utilizzato direttamente sulla macchina.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Valore pH
|9
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|242 x 233 x 208
Aree di applicazione
- Trasporti e macchine
- Lavaggio auto
- Sgrassatura, fosfatazione
- Sgrassare superfici
- Manutenzione macchine, protezione dal calcare