Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S

Massime prestazioni nelle condizioni più difficili: l'idropulitrice ad acqua calda di classe super con motore elettrico a 4 poli raffreddato ad acqua e robusta pompa assiale a 3 pistoni.

Tra le macchine più potenti della classe super di Kärcher, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 13/20-4 S convince per i migliori risultati di pulizia nelle condizioni operative più difficili. Componenti di alta qualità come il motore elettrico a 4 poli raffreddato ad acqua a bassa velocità e la robusta pompa assiale a 3 pistoni con pistone in ceramica garantiscono la massima qualità, mentre la modalità economica eco!efficiency assicura la massima efficienza. Dal design ergonomico e facile da trasportare, l'HDS 13/20-4 S si distingue anche per la facilità d'uso. Ciò è sottolineato non da ultimo dalla pistola a grilletto EASY!Force Advanced HP a risparmio energetico con servocomando e dalla lancia a spruzzo lunga 1050 millimetri con tecnologia brevettata degli ugelli. La progettazione ottimizzata del bruciatore, i 2 serbatoi per il detergente, l'ampia tecnologia di sicurezza, le chiusure rapide EASY!Lock che consentono di risparmiare tempo e le sofisticate opzioni di stoccaggio degli accessori completano la ricca dotazione della macchina.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S: Molto efficiente
In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore. I cicli della caldaia sono ottimizzati per ridurre i consumi del 20% rispetto a quando la macchina lavora a pieno regime
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S: Affidabile
Alta efficienza, testato con la tecnologia "Made in Germany" Motore elettrico a quattro poli con pompa assiale a tre pistoni Motore raffreddato ad acqua per le massime prestazioni e totale affidabilità
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S: Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
Accessoristica completa, riposta nel vano accessori dell’aspiratore, sempre a portata di mano Vano porta accessori
Sicurezza d'esercizio
  • Il filtro d'acqua è facilmente accessibile e protegge la pompa del motore contro le particelle di sporco.
  • Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
  • Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione.
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
  • Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
  • La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
  • Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Dosatore detergente
  • Cambio di serbatoio facilitato
  • dosaggio detergente preciso con funzione di risciacquo.
Manovrabilià
  • Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante
  • Agevola lo spostamento sugli scalini
  • Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità.
Facile da usare
  • Massima intuitività di utilizzo.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 600 - 1300
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 9,5
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 7,6
Potenza allacciata (kW) 9,5
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 25
Peso (con accessori) (kg) 206
Peso con imballo (kg) 215,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8,400 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power
  • Servo Control

Dotazione

  • Pressostato
  • Optional per esercizio a due lance
  • Spina per inversione di polarità ( trifase )
  • Sistema SDS (ammortizzazione morbida)
  • 2 serbatoi del detergente
  • Protezione contro il funzionamento a secco
Videos
Aree di applicazione
  • Lavaggio veicoli
  • Lavaggio attrezzi e macchinari
  • Officina
  • Aree esterne
  • Stazioni di servizio
  • Pulizia di facciate
  • Pulizia delle piscine
  • Palestre e centri sportivi
  • Industrie di produzione
  • Sistemi di produzione
Accessori
