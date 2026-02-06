Tra le macchine più potenti della classe super di Kärcher, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 13/20-4 S convince per i migliori risultati di pulizia nelle condizioni operative più difficili. Componenti di alta qualità come il motore elettrico a 4 poli raffreddato ad acqua a bassa velocità e la robusta pompa assiale a 3 pistoni con pistone in ceramica garantiscono la massima qualità, mentre la modalità economica eco!efficiency assicura la massima efficienza. Dal design ergonomico e facile da trasportare, l'HDS 13/20-4 S si distingue anche per la facilità d'uso. Ciò è sottolineato non da ultimo dalla pistola a grilletto EASY!Force Advanced HP a risparmio energetico con servocomando e dalla lancia a spruzzo lunga 1050 millimetri con tecnologia brevettata degli ugelli. La progettazione ottimizzata del bruciatore, i 2 serbatoi per il detergente, l'ampia tecnologia di sicurezza, le chiusure rapide EASY!Lock che consentono di risparmiare tempo e le sofisticate opzioni di stoccaggio degli accessori completano la ricca dotazione della macchina.