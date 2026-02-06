Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 M
User-friendly, potente idropulitrice ad acqua calda con motore elettrico a 4 poli raffreddato ad acqua, modalità economica eco!efficiency e 2 serbatoi per il detergente.
L'HDS 10/21-4 M è una delle idropulitrici ad acqua calda più potenti della classe media e convince anche per la sua sofisticata ergonomia e l'elevato livello di facilità d'uso. Il motore elettrico a bassa velocità, a 4 poli e raffreddato ad acqua, la robusta pompa assiale a 3 pistoni con pistone in ceramica e la modalità eco!efficiency assicurano contemporaneamente massime prestazioni e un funzionamento affidabile ed economico. La pistola a grilletto EASY!Force Advanced HP a risparmio energetico con servocomando e la lancia a spruzzo lunga 1050 millimetri con tecnologia brevettata dell'ugello, nonché i dispositivi di fissaggio rapido EASY!Lock sono inclusi di serie per lavorare senza fatica e senza sprechi di tempo. Anche molti altri dettagli di equipaggiamento e prestazioni sono impressionanti, come la progettazione ottimizzata del bruciatore, i 2 serbatoi per il detergente, il comodo concetto di mobilità, l'ampia tecnologia di sicurezza, il funzionamento semplice con un solo interruttore o le intelligenti opzioni di stoccaggio degli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Molto efficienteIn modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore. I cicli della caldaia sono ottimizzati per ridurre i consumi del 20% rispetto a quando la macchina lavora a pieno regime
Ampia gamma raccordi EASY!LockPistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
AffidabileAlta efficienza, testato con la tecnologia "Made in Germany" Motore elettrico a quattro poli con pompa assiale a tre pistoni Motore raffreddato ad acqua per le massime prestazioni e totale affidabilità
Sicurezza d'esercizio
- Il filtro d'acqua è facilmente accessibile e protegge la pompa del motore contro le particelle di sporco.
- Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
- Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
- Accessoristica completa, riposta nel vano accessori dell’aspiratore, sempre a portata di mano
- Vano porta accessori
Dosatore detergente
- Cambio di serbatoio facilitato
- dosaggio detergente preciso con funzione di risciacquo.
Manovrabilià
- Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante
- Agevola lo spostamento sugli scalini
- Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità.
Facile da usare
- Massima intuitività di utilizzo.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500 - 1000
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Potenza allacciata (kW)
|8
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|7,3
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|25
|Peso (con accessori) (kg)
|160,2
|Peso con imballo (kg)
|170,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8,400 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Funzione detergente: Serbatoio 10 litri
- ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
- Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro
- Comandi con indicatori luminosi
- Pressostato
- Spina per inversione di polarità ( trifase )
- 2 serbatoi del detergente
- Protezione contro il funzionamento a secco
Videos
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione