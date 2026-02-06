Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 M

User-friendly, potente idropulitrice ad acqua calda con motore elettrico a 4 poli raffreddato ad acqua, modalità economica eco!efficiency e 2 serbatoi per il detergente.

L'HDS 10/21-4 M è una delle idropulitrici ad acqua calda più potenti della classe media e convince anche per la sua sofisticata ergonomia e l'elevato livello di facilità d'uso. Il motore elettrico a bassa velocità, a 4 poli e raffreddato ad acqua, la robusta pompa assiale a 3 pistoni con pistone in ceramica e la modalità eco!efficiency assicurano contemporaneamente massime prestazioni e un funzionamento affidabile ed economico. La pistola a grilletto EASY!Force Advanced HP a risparmio energetico con servocomando e la lancia a spruzzo lunga 1050 millimetri con tecnologia brevettata dell'ugello, nonché i dispositivi di fissaggio rapido EASY!Lock sono inclusi di serie per lavorare senza fatica e senza sprechi di tempo. Anche molti altri dettagli di equipaggiamento e prestazioni sono impressionanti, come la progettazione ottimizzata del bruciatore, i 2 serbatoi per il detergente, il comodo concetto di mobilità, l'ampia tecnologia di sicurezza, il funzionamento semplice con un solo interruttore o le intelligenti opzioni di stoccaggio degli accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 M: Molto efficiente
In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore. I cicli della caldaia sono ottimizzati per ridurre i consumi del 20% rispetto a quando la macchina lavora a pieno regime
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 M: Ampia gamma raccordi EASY!Lock
Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Idropulitrice alta pressione HDS 10/21-4 M: Affidabile
Alta efficienza, testato con la tecnologia "Made in Germany" Motore elettrico a quattro poli con pompa assiale a tre pistoni Motore raffreddato ad acqua per le massime prestazioni e totale affidabilità
Sicurezza d'esercizio
  • Il filtro d'acqua è facilmente accessibile e protegge la pompa del motore contro le particelle di sporco.
  • Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
  • Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
  • Accessoristica completa, riposta nel vano accessori dell’aspiratore, sempre a portata di mano
  • Vano porta accessori
Dosatore detergente
  • Cambio di serbatoio facilitato
  • dosaggio detergente preciso con funzione di risciacquo.
Manovrabilià
  • Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante
  • Agevola lo spostamento sugli scalini
  • Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità.
Facile da usare
  • Massima intuitività di utilizzo.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500 - 1000
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Potenza allacciata (kW) 8
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 7,3
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 5,8
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 25
Peso (con accessori) (kg) 160,2
Peso con imballo (kg) 170,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Longlife
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8,400 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power
  • Servo Control

Dotazione

  • Funzione detergente: Serbatoio 10 litri
  • ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
  • Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro
  • Comandi con indicatori luminosi
  • Pressostato
  • Spina per inversione di polarità ( trifase )
  • 2 serbatoi del detergente
  • Protezione contro il funzionamento a secco
Aree di applicazione
  • Lavaggio veicoli
  • Lavaggio attrezzi e macchinari
  • Officina
  • Aree esterne
  • Stazioni di servizio
  • Pulizia di facciate
  • Pulizia delle piscine
  • Palestre e centri sportivi
  • Industrie di produzione
  • Sistemi di produzione
