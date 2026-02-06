L'HDS 10/21-4 M è una delle idropulitrici ad acqua calda più potenti della classe media e convince anche per la sua sofisticata ergonomia e l'elevato livello di facilità d'uso. Il motore elettrico a bassa velocità, a 4 poli e raffreddato ad acqua, la robusta pompa assiale a 3 pistoni con pistone in ceramica e la modalità eco!efficiency assicurano contemporaneamente massime prestazioni e un funzionamento affidabile ed economico. La pistola a grilletto EASY!Force Advanced HP a risparmio energetico con servocomando e la lancia a spruzzo lunga 1050 millimetri con tecnologia brevettata dell'ugello, nonché i dispositivi di fissaggio rapido EASY!Lock sono inclusi di serie per lavorare senza fatica e senza sprechi di tempo. Anche molti altri dettagli di equipaggiamento e prestazioni sono impressionanti, come la progettazione ottimizzata del bruciatore, i 2 serbatoi per il detergente, il comodo concetto di mobilità, l'ampia tecnologia di sicurezza, il funzionamento semplice con un solo interruttore o le intelligenti opzioni di stoccaggio degli accessori.