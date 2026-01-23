Le idropulitrici a caldo verticali si possono posizionare in orizzontale, prevedono un motore elettrico monofase a due poli raffreddato ad aria. Sono leggere e compatte, l'impugnatura ergonomica e le ruote larghe assicurano la perfetta manovrabilità anche su superfici sconnesse. La pompa assiale a 3 pistoni monta pistoni in acciaio inox e una testata in ottone resistente alla corrosione. L'interruttore a pressione ad essa collegato spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata, quindi l'usura viene ridotta. La pompa ad alta pressione, la ventola del bruciatore e la pompa di riscaldamento carburante sono azionate da un motore elettrico e vengono collegate insieme per creare un unico modulo di azionamento. La tecnologia del bruciatore garantisce ottime prestazioni in spazi ridotti nel rispetto del limite di emissioni di gas nocivi. Il selettore di comando a 3 posizioni semplice da usare è posizionato sul carter frontale. La pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono 5 volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite e sono robusti e durevoli.