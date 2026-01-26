Grasso e olio si puliscono più efficacemente con le alte temperature. L'HDS E 8/16-4 M ad acqua calda arriva ad un temperatura massima di 85°C, che è la temperatura perfetta per questo tipo di lavoro. Il materiale isolante della caldaia fa risparmiare fino al 40% di energia. La funzionalità eco!efficiency garantisce un utilizzo economico ed efficiente del prodotto. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli.