Idropulitrice alta pressione HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Idropulitrice a caldo motore elettrico trifase 4 poli con caldaia elettrica. Applicazioni nell’industria alimentare, ambienti chiusi.
Grasso e olio si puliscono più efficacemente con le alte temperature. L'HDS E 8/16-4 M ad acqua calda arriva ad un temperatura massima di 85°C, che è la temperatura perfetta per questo tipo di lavoro. Il materiale isolante della caldaia fa risparmiare fino al 40% di energia. La funzionalità eco!efficiency garantisce un utilizzo economico ed efficiente del prodotto. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli.
Caratteristiche e vantaggi
Consuma poco ed è efficiente: risparmio sui costi garantito.
- La caldaia è coibentata con materiale isolante che fa risparmiare fino al 40% di energia in modalità standby.
- Modalità eco!efficiency
Raggiunge temperature elevate
- Grande serbatoio d'acqua (temperatura max. di alimentazione 85 °C).
- Fino a 45 ° C in funzionamento continuo a pieno carico o 70 ° C con servocomando.
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Servo Control
- Regolazione pressione e portata direttamente sulla lancia.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|300 - 760
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Potenza allacciata (kW)
|29,5
|Cavo elettrico (m)
|5
|Potenza termica (kW)
|24
|Peso (con accessori) (kg)
|122,1
|Peso con imballo (kg)
|133,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 250 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Riscaldamento elettrico senza fumi
- Comandi con indicatori luminosi
- Pressostato
- 2 serbatoi del detergente
- Servo Control
Aree di applicazione
- Idropulitrice a caldo completamente elettrica adatta all'uso in ambienti chiusi dove sono vietati i gas di scarico