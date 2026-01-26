Idropulitrice alta pressione HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Idropulitrice a caldo motore elettrico trifase 4 poli con caldaia elettrica. Applicazioni nell’industria alimentare, ambienti chiusi.

Grasso e olio si puliscono più efficacemente con le alte temperature. L'HDS E 8/16-4 M ad acqua calda arriva ad un temperatura massima di 85°C, che è la temperatura perfetta per questo tipo di lavoro. Il materiale isolante della caldaia fa risparmiare fino al 40% di energia. La funzionalità eco!efficiency garantisce un utilizzo economico ed efficiente del prodotto. Le innovazioni apportate agli accessori dimezzano i tempi di montaggio e smontaggio: mentre la pistola EASY!Force sfrutta il contraccolpo dato dall'alta pressione per ridurre a zero la forza di tensione, i raccordi rapidi EASY!Lock sono cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite, sono robusti e durevoli.

Caratteristiche e vantaggi
Consuma poco ed è efficiente: risparmio sui costi garantito.
  • La caldaia è coibentata con materiale isolante che fa risparmiare fino al 40% di energia in modalità standby.
  • Modalità eco!efficiency
Raggiunge temperature elevate
  • Grande serbatoio d'acqua (temperatura max. di alimentazione 85 °C).
  • Fino a 45 ° C in funzionamento continuo a pieno carico o 70 ° C con servocomando.
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
  • La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
  • Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Servo Control
  • Regolazione pressione e portata direttamente sulla lancia.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 300 - 760
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) min. 45 - max. 85
Potenza allacciata (kW) 29,5
Cavo elettrico (m) 5
Potenza termica (kW) 24
Peso (con accessori) (kg) 122,1
Peso con imballo (kg) 133,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force Advanced
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 250 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • Riscaldamento elettrico senza fumi
  • Comandi con indicatori luminosi
  • Pressostato
  • 2 serbatoi del detergente
  • Servo Control
Aree di applicazione
  • Idropulitrice a caldo completamente elettrica adatta all'uso in ambienti chiusi dove sono vietati i gas di scarico
Accessori
Detergenti